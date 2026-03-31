Banreservas dona minibús al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional

Santo Domingo. – El Banco de Reservas donó un minibús al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con el objetivo de fortalecer su movilidad operativa y mejorar las condiciones de traslado de su personal.

El vehículo, con capacidad para 30 pasajeros, permitirá a los miembros de la institución movilizarse de forma más segura y eficiente en el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a la necesidad de contar con una unidad destinada a estos fines.

El minibús será utilizado para el transporte de diferentes dependencias del organismo, incluyendo la banda de música, la brigada femenina y los instructores, facilitando su participación en actividades operativas, formativas e institucionales.

La entrega se realizó en la sede principal de Banreservas y estuvo encabezada por la ingeniera Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa de la institución; el general José Luis Frómeta Herasme, intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; y la coronela Elsa Miura.

Durante el acto, Díaz destacó que esta entrega responde al compromiso de la entidad financiera con instituciones que trabajan en favor de la seguridad y el bienestar de la población.

“En Banreservas creemos firmemente en apoyar a quienes sirven y protegen a nuestra ciudadanía. Este aporte busca fortalecer las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, facilitando su labor y contribuyendo a una respuesta más oportuna y eficiente ante cualquier situación de emergencia”, expresó.

Esta donación forma parte del compromiso de Banreservas con el fortalecimiento de los organismos de emergencia, contribuyendo a una mejor prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía.

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