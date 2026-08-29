Periódico Primicias, despedida del mes de agosto 2026, Temas Económicos y Bancarios, crecen reclamos para que gobierno reduzca precios de los combustibles, ONPECO en Feria Agropecuaria, éxitos de Coop Eclof, impacto social y productivo de las teleras, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los dominicanos enfrentando las escandalosas alzas en las facturas eléctricas y el cierre de oficinas de PROTECOM, la necesidad de que los hoteles abaraten los precios a los dominicanos para un mayor turismo interno,el congelamiento de la mayoría los precios de los combustibles, reclamos crecienes para que el gobierno disminuya los precios de los combustiles, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) planteando que el Ministerio de Educación pague con cheques a sus empleados, comidilla, el doctor Guido Gómez Mazara expresando que » no soy un cazador de decretos», la producción de agua en Santo Domingo reducida en un 68% por la sequía aefectando muchos sectores y la economía, la tercera edición de plásticos por útiles escolares, organizada por la alcaldía del Distrito Nacional, crisis de agua y de energía en comunidades de la zona Norte del país, la Fuerza del Pueblo reclamando todo el peso de la ley al fraude aduanero en la frontera, el «histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos y Venezuela anunciado por el presidente Donald Trump, Multimedios Primicias SRL desligándose de publicaciones en medios y redes que utilizan ilegalmente su nombre y que pudieran ser llevados a los tribunales, el torneo de la LIDOM más cercano y esperado por los dominicanos, son temas que despiden e inician una nueva semana económica y bancaria en República Dominicana y el mundo.

ONPECO PARTICIPA EN FERIA AGROPECUARIA Y DE EMPRENDIMIENTOS EN PERALTA, MUNICIPIO DE AZUA

Como parte del proyecto 2026 “Comercio nacional: empoderamiento del consumidor, del productor y promoción de la calidad de los productos locales”, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) participó en la ya tradicional feria anual agropecuaria, ecoturística y cultural “Peralta puede”, en su séptima versión.

Este proyecto tiene la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la visibilidad del comercio mediante la promoción del productor y los productos locales, el empoderamiento del consumidor y el fomento de la calidad de los productos, por lo cual ha venido desarrollando talleres educativos a pequeños y medianos productores agropecuarios sobre temas relativos a buenas prácticas agrícolas y ganaderas, agricultura orgánica e inocuidad alimentaria, economía solidaria y comercio justo, entre otras actividades de tecnológica, divulgación y promoción.

Tanto en la República Dominicana como en otros países, cada vez más, los productos locales son sustituidos por productos importados, afectando la seguridad alimentaria y la economía, además a los productores primarios e industriales pequeños.

El comercio interno del país tiene desafíos relacionados con la informalidad, la poca transparencia en los precios y precaria visibilidad de productos nacionales, lo cual impacta tanto en los consumidores, que no cuentan con información suficiente, como en los productores, los cuales son víctimas frecuentes de los intermediarios que no son regulados y que perjudican al productor y al consumidor.

En este tenor, Onpeco, con la ejecución de este proyecto, “Comercio nacional: empoderamiento del consumidor, del productor y promoción de la calidad de los productos locales”, espera contribuir a que los productores oferten productos de calidad a precios justos y los consumidores resulten beneficiados, especialmente en Azua y sus municipios. Se inició a trabajar en el mismo, desde enero de 2026 e incluye charlas y talleres de capacitación a facilitadores que luego transmiten esos conocimientos y experiencias en varias comunidades de la provincia.

La participación de Onpeco en la Feria es como parte de su alianza estratégica con las entidades auspiciadoras de este significativo acontecimiento local (en el municipio de Peralta), que sirve de promoción de su agropecuaria, cultura y emprendimientos vinculados a su producción. La participación del Observatorio alcanzó directamente alrededor de 200 asistentes, por lo que se espera que el artículo y la promoción entregada impacte en las familias de este conglomerado y demás personas relacionadas.

La feria se realizó en el parque central del municipio Peralta. Hubo presentaciones artísticas variadas, exhibición y venta de animales (cabra, chivos…); de productos agrícolas como plátanos, mangos, nísperos y otras frutas y víveres. También, alimentos propios del lugar, chivo guisado, chenchén, dulces, mermeladas, bebidas no alcohólicas, productos para el pelo, etc.

Durante la Feria, Onpeco, además de distribuir materiales educativos y de promoción vendió los Concoleo, producto de un emprendimiento particular de Leonor González Silvestre, la encargada operativa del proyecto sobre “comercio justo”, en Azua y cuatro de sus municipios y localidades aledañas.

ECONOMIA

La expansión del comercio chino en RD

La inversión de los fondos de pensiones en debate

Los avances en la nueva planta de lácteos de la UASD

Las alzas en los precios de los productos que venden en los mercados de Santo Domingo, suben el arroz, los plátanos y otros productos

El incremento de un seis por ciento en la construccion de viviendas por alza salarial

El muy sonado fraude aduanero en la zona fronteriza, la Fuerza del Pueblo reclama apliquen el nuevo Código Penal

Los comerciantes del Mercado Nuevo cuestionando la alegada estabilidad económica que defienden las autoridades del Banco Central y advierten que «aquí se lo está llevando el diablo a todo el mundo»

El control en la mayoría de las reservas de petróleo de Venezuela adquirido por Venezuela

Las Cuevas del Pomier en la sombra de la minería, quejas porque su protección y restauración se queda en promesas

El doctor Guido Gómez Mazara descartando un vínculo entre la advertencia de Estados Unidos y la licitación de Viettel

Los US$ 49 millones que confiscarán a narcos en Puerto Rico

El espacio que ganan los haitianos en el comercio en el Centro Histórico de Santiago

El crecimiento de la actividad económica en Nicaragua en el sexto mes del año 2026

Eduardo Hidalgo, de la ADP, reclamando auditar los RD$ 1,251 millones destinados al Bono a Mil

El sector patronal y sindical enfrentados por la cesantía en el Código de Trabajo

Al presidente Lula no le preocupa la deuda pública de Brasil

Rubén Bichara expresando que la crisis eléctrica no tiene solución a corto plazo,l situando las pérdidas hasta en 60%

El daño de los apagones a la comunidad y economía del popular y laborioso barrio de Gualey, Distrito Nacional

El gobierno expresando a través del ministro Paliza que no ha logrado todas las alianzas público-privadas por el retraso que causa la ley

Los disparados precios de la energía y de los combustibles en Estados Unidos y República Dominicana

Cooperativa Coop Eclof consolida crecimiento financiero y supera los RD$1,400 millones en activos

· La cooperativa cerró el 2025 con un crecimiento de 7.2 % en sus activos, una cartera de crédito superior a RD$1,100 millones y 74,465 asociados.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Coop Eclof) cerró el ejercicio 2025 con activos por RD$1,404 millones, para un crecimiento de 7.2 % respecto al año anterior, informó su gerente general, William Jiménez Santos, durante la VII Asamblea General Anual Ordinaria de la entidad.

Dijo que el desempeño estuvo acompañado por un aumento de la actividad crediticia y de la base social. Al cierre del año, la cartera de crédito ascendió a RD$1,101.6 millones, distribuida entre 19,496 prestatarios, mientras la cooperativa incorporó 4,956 nuevos socios, para alcanzar 74,465 asociados, un crecimiento de 7.13 %. Asimismo, las cuentas de ahorro aumentaron 7.45 %, hasta situarse en 76,064.

Jiménez Santos destacó también el fortalecimiento de la gestión del talento humano durante 2025, mediante iniciativas dirigidas al desarrollo integral de los colaboradores, la mejora de los procesos internos y la consolidación de una cultura organizacional alineada con los valores de la cooperativa.

Transparencia y buen gobierno

El presidente del Consejo de Administración, Santiago Sosa Castillo, destacó que los resultados alcanzados por Coop Eclof estuvieron respaldados por una gestión sustentada en la ética, la transparencia, el cumplimiento y la coordinación efectiva entre sus órganos de dirección y control.

“Este compromiso con la excelencia se refleja en una gobernanza inspiradora y transparente. Gracias a una cultura de ética y cumplimiento riguroso, Coop Eclof no ha tenido multas ni sanciones de ningún órgano regulador, ni tiene casos legales vigentes. Los auditores externos emitieron un dictamen sin salvedad, limpio como se dice en el argot contable. Este es el mayor testimonio de una administración responsable”, afirmó Sosa Castillo.

El presidente del Consejo de Administración señaló que estos avances constituyen una base para continuar fortaleciendo la institución mediante la diversificación de sus soluciones financieras, la ampliación de su presencia en sectores estratégicos y la incorporación de herramientas digitales para mejorar la eficiencia operativa, siempre con el bienestar común como eje de su misión.

Mayor alcance de la inclusión financiera

Como parte de su estrategia de impacto social, Coop Eclof fortaleció durante 2025 sus programas de inclusión y educación financiera dirigidos a sus asociados y a las comunidades donde mantiene presencia.

La cooperativa desarrolló 396 actividades sobre cooperativismo, educación financiera, emprendimiento y otros temas de interés, que alcanzaron directamente a 11,705 personas. En los últimos cuatro años, estos programas han beneficiado a más de 40,000 personas.

Las mujeres y los jóvenes constituyeron una parte importante de esta estrategia. Más del 70 % de las personas alcanzadas por las jornadas educativas durante 2025 fueron mujeres, mientras que más del 68 % correspondió a participantes de 35 años o menos. Asimismo, el 68 % de la cartera de crédito de la cooperativa está destinada a mujeres.

El gerente general destacó que estas acciones forman parte de una visión institucional orientada a ampliar las oportunidades económicas de los asociados y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera la cooperativa.

En materia de evaluación institucional, Coop Eclof obtuvo una calificación de 9.92 sobre 10 en la evaluación oficial realizada por el IDECOOP, que clasificó su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como “Efectivo y Confiable”.

Participantes

En la VII Asamblea General Anual Ordinaria de Coop Eclof, también participaron Moisés Parra Henríquez, presidente del Consejo de Vigilancia; Marta Peña, tesorera del Consejo de Administración; Miqueas Ramírez, secretario Ad Hoc, junto a los socios miembros de la Asamblea.

UMPIH DESTACA IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ADQUISICION DE LAS TELERAS NAVIDEÑAS

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) valoró la tradicional adquisición de teleras para los almuerzos y cenas navideñas que el Gobierno distribuye entre familias vulnerables de todo el país.

Esta iniciativa, desarrollada desde los antiguos Comedores Económicos, se ha mantenido durante los últimos cinco años bajo la gestión del presidente Luis Abinader y del director Edgar Augusto Féliz Méndez, como parte de una planificación que procura llevar a las familias los alimentos propios de la cena navideña dominicana.

Además de su alcance social, estas compras dinamizan la industria nacional al crear oportunidades para cientos de panaderías y mipymes ubicadas en diferentes provincias y municipios.

La producción de teleras activa empleos, compras de materias primas, transporte y otros servicios relacionados con el sector de la harina.

UMPIH destacó que esta iniciativa combina dos resultados importantes: garantiza alimentos tradicionales a miles de familias vulnerables y fortalece la producción, el empleo y las economías locales.

“Cada telera producida en el país representa alimento para una familia y trabajo para una panadería dominicana”, expresó el gremio

OTROS TEMAS

Un festival dedicado a la cultura de la región Este de RD, una zona muy productiva con ingenios azucareros, producciónde rones y con una muy important-e industria manufacturera

Reparaciones en algunas escuelas en Santo Domingo Norte

Traficantes de migrantes haitianos condenados a quince años de prisión

Peligro en un puente entre Quita Sueño y Hato Nuevo

La visita del presidente de Honduras al país y un recorrido por la zona fronteriza

El reclamo de agua potable de Pantoja y otras comunidades

El nuevo apagón que sufrió Cuba en las provincias de la región oriental

Algunas ciudades y pueblos de Puerto Rico declarada zona de desastre por Estados Unidos ante la sequía

Irán rechazando las sanciones de Estados Unidos y tildando de esquizofrénico al presidente de Estados Unidos, Donald Trump por el estrecho de Ormuz

LANZAN PROYECTO PARA FINANCIAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Con US$120 millones Ministerio de Agricultura y Bagrícola lanzan proyecto de asistencia técnica y financiamientos para productores agropecuarios

El Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) y el Ministerio de Agricultura lanzaron en Santiago de los Caballeros el proyecto “Crédito Asistido” con una inversión de RD$120 millones de dólares.

El proyecto, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) procura fortalecer la asistencia técnica y el acceso al financiamiento para los productores agropecuarios del país.

Esa iniciativa fue lanzada durante un acto encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; administrador del Banco Agricola, Fernando Durán y el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes.

“Se trata de un programa orientado a ampliar el acceso al crédito y fomentar prácticas agrícolas sostenibles”, insistieron ambos organismos gubernamentales, durante el acto realizado en la Universidad Isa.

Al mismo tiempo, fue abierto para una nueva cohorte del “Diplomado en Extensión e Innovación Agropecuaria”, orientado al fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de Agricultura y el Bagricola que asisten a los productores del país para que alcancen el mayor éxito en sus proyectos agropecuarios.

Esos técnicos desempeñan un papel fundamental en la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas productivas.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, resaltó que “Credito Asistido” fortalece el sistema de extensión agropecuaria y contribuye a mejorar la productividad del sector.

El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, destacó que esta iniciativa permitirá facilitar el acceso a financiamiento acompañado de asistencia técnica, promoviendo la sostenibilidad de los proyectos productivos.

El funcionario manifiesto que el sector agropecuario del país está obligado a producir los cambios, las transformaciones que mandan los nuevos tiempos.

El administrador del Bagrícola, Fernando Durán asistió a la actividad acompañado del subadministrador de esa entidad bancaria, Juan Rosario,

También, estuvo acompañado de los directores departamentales Llisel Quezada, Salomón Rodríguez y Ana Núñez, así como de la directora regional, Mélida Matos, entre otros funcionarios.

En representación del centro universitario asistieron Josefina Rosario, vicerrectora de Investigación Post grado y Educación Permanente; Silvia Cristóbal, vicerrectora de Desarrollo y Vinculación Institucional y Ariadna Núñez, coordinadora de la Unidad rectora de Proyectos.

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