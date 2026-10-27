Dircom y ASODIRCOM renuevan su alianza para fortalecer la comunicación estratégica en España y República Dominicana

Madrid, España. La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, y la Asociación de Directivos de Comunicación de la República Dominicana, ASODIRCOM, han renovado su convenio de colaboración para fortalecer la función directiva de comunicación en ambos países.

La renovación da continuidad a la relación entre las dos entidades y establece un marco para desarrollar iniciativas conjuntas y compartir conocimiento y experiencias entre sus comunidades profesionales.

Con motivo de la renovación del convenio, Nieves Rey, directora general de Dircom, y Adrián Cordero, vicepresidente internacional de ASODIRCOM y socio de Dircom, han mantenido un encuentro en Madrid en representación de ambas asociaciones.

El acuerdo, suscrito por Joaquín Mouriz, presidente de Dircom, y Gloria Zacarías, presidenta de ASODIRCOM, responde al compromiso de ambas entidades con la profesionalización y la visibilidad de la comunicación corporativa e institucional.

Entre sus líneas de colaboración figura el intercambio de estudios y buenas prácticas sobre reputación, sostenibilidad, ética y liderazgo.

Dircom y ASODIRCOM colaborarán en encuentros, jornadas y congresos organizados por cualquiera de las dos asociaciones, facilitando la participación de expertos y socios.

Esta cooperación permitirá poner en común experiencias de ambos países y compartir enfoques sobre los retos que afrontan los responsables de comunicación en sus organizaciones.

Los socios de ambas entidades contarán, además, con descuentos en cursos, talleres, seminarios y programas académicos. El convenio amplía así sus opciones de formación y actualización profesional.

La alianza también contempla la colaboración editorial, con la posibilidad de intercambiar artículos, informes, pódcast y otras publicaciones en los canales institucionales de las dos asociaciones. A ello se suma la difusión mutua de actividades y noticias relevantes para sus socios.

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