Abraza y UNPHU celebran primera graduación de jóvenes y adultos con discapacidad y neurodiversidad

Santo Domingo.- La empresa Abraza Consultores de Responsabilidad Social y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) celebraron la primera graduación del Programa de Prácticas de Empleos Inclusivos (PEI), una iniciativa que brinda oportunidades de formación, inserción laboral y autonomía a jóvenes y adultos con discapacidad y neurodiversidad.

Para esta primera edición, 28 participantes completaron 120 horas de formación en temas vinculados con el desarrollo de habilidades blandas, competencias para la vida y el trabajo, preparación para la inserción laboral con enfoque en la inclusión y diversidad, entre otros.

El acto de graduación estuvo encabezado por el rector de la UNPHU, Miguel Fiallo Calderón, quien destacó que esta primera graduación representa mucho más que la culminación de un proceso formativo. “El talento no tiene etiquetas y las oportunidades no deberían tener barreras”, expresó. Subrayó que la universidad tiene la responsabilidad de generar condiciones para que todas las personas puedan aprender, desarrollarse y participar de la experiencia universitaria.

De su lado, Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), resaltó la importancia de continuar impulsando políticas y alianzas que favorezcan la participación plena de las personas con discapacidad. Afirmó que “la inclusión laboral no debe ser una excepción, sino una práctica cotidiana”.

En tanto que, Rosanna Santana Martínez, presidenta de Abraza, manifestó que el programa formativo prepara y acompaña a jóvenes que tradicionalmente enfrentan barreras para acceder a espacios educativos y laborales. “Ustedes forman parte de la primera generación de una historia que queremos que trascienda en el tiempo y que nos recuerda que las barreras pueden superarse cuando generamos oportunidades inclusivas y accesibles”, expresó Santana Martínez.

Martínez precisó que el Ministerio de la Mujer, Helados Bon y Banco se convierten en las primeras instituciones en recibir a ocho egresados de la primera promoción del PEI universitario de República Dominicana, con el objetivo de garantizar oportunidades de práctica y empleo para mujeres y hombres con discapacidad.

Gloria Reyes, ministra de la Mujer, manifestó a la primera cohorte el compromiso de la entidad con la inserción laboral. “Ustedes son la mejor demostración de algo que debemos asumir como sociedad: la inclusión laboral no es un favor; es un derecho y también una inversión inteligente que la República Dominicana necesita”, expresó.

En representación del sector privado participó Guillermo Botero, gerente general de Helados Bon, quien destacó el papel de las empresas en la generación de oportunidades de prácticas y empleo inclusivo, así como en la construcción de espacios laborales más diversos, accesibles y equitativos para las personas con discapacidad y neurodiversidad.

La actividad contó con la presencia de Kota Sakaguchi, representante residente de JICA.

Abraza y UNPHU comunicaron que el proceso de postulación a la segunda cohorte del PEI estará disponible hasta el 29 de octubre de 2026. Para más información, los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/q8PcDWJQweDwmRox7

En 2025, Abraza creó el primer programa de Prácticas de Empleos Inclusivos (PEI) en alianza con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), para capacitar y abrir espacios laborales a personas adultas con neurodiversidad y discapacidad.

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