Abadina suspende por las lluvias la jornada de este martes en el 50 TBS Distrito 2026

SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) suspendió la jornada de este martes por la situación climatológica que atraviesa la ciudad Capital en estos momentos, con fuertes lluvias desde esta mañana y durante todo el día.

Para hoy martes, estaba previsto el partido entre los clubes Rafael Barias y Mauricio Báez, a las 8:00 de la noche, por lo que, tras la suspensión ha sido movido para este miércoles, a las 9:00 de la noche, ya que se programó una doble jornada para concluir la Fase de Eliminación.

Previo a ese encuentro, a las 7:00 de la noche, jugarán los combinados de Los Prados ante San Lázaro, en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

Las informaciones las dieron a través de un despacho de la dirección de prensa del 50 TBS Distrito 2026, de manera conjunta, por el presidente de Abadina, Edwin Castillo (Tatico), y el Comisionado de la justa capitalina en sus “Bodas de Oro”, el profesor Nelson Ramírez.

Aunque ya están definidos los cuatros equipos que clasificaron a las series semifinales, los clubes Los Prados y Rafael Barias, ambos empates en el primer lugar con récord de 9-3, el Mauricio Báez (8-4), en tercero, y Bameso (7-6), en cuarto, estos dos partidos restantes son importantes para definir posiciones finales y los equipos que chocarán en las series A y B.

Las escuadras de San Lázaro (6-6), aun restándole un partido por jugar, y Huellas del Siglo (3-10), quedaron descalificadas.

El viernes inician semifinales A y B

Las rondas semifinales del 50 TBS Distrito 2026, iniciarán el próximo viernes con los primeros partidos, a las 7:00 y 9:00 de la noche, respectivamente.

A primera hora, jugarán los contrincantes de la serie semifinal B, 2do ante 3er lugar, y luego, la serie A, entre 1ro versus 4to lugar.

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