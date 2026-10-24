Banreservas celebra en Santiago 85 años de historia

El doctor Leonardo Aguilera destacó que Santiago ha formado parte de la historia del Banco desde sus inicios, como sede de una de sus diez primeras oficinas.

SANTIAGO. – El Banco de Reservas conmemoró su 85 aniversario con una misa de acción de gracias celebrada en la Parroquia Universitaria Nuestra Señora de la Anunciación.

La eucaristía fue una expresión de gratitud por la trayectoria de la institución y su contribución al desarrollo económico y social del país.

La eucaristía, oficiada por el obispo auxiliar monseñor Andrés Rosario Henríquez de la arquidiócesis de Santiago, estuvo encabezada por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. Contó con la presencia de la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidente del Voluntariado Banreservas, así como de miembros del Consejo de Directores, ejecutivos de las empresas filiales y de las oficinas regionales, colaboradores e invitados especiales.

Durante sus palabras, Aguilera resaltó el significado de celebrar el aniversario en Santiago. Recordó que, cuando nació Banreservas hace 85 años, la ciudad fue escogida para albergar una de sus primeras oficinas.

“Para mí, esta celebración tiene un significado especial, porque nos encontramos en Santiago, mi ciudad, una tierra de gente trabajadora y emprendedora”, expresó.

El ejecutivo señaló que, desde que asumió la Presidencia Ejecutiva, se comprometió a honrar el legado de la institución y fortalecer su misión de servicio.

En ese sentido, destacó que la cartera de créditos del Banco en la región Norte supera los 135 mil millones de pesos, de los cuales más de 56 mil millones corresponden a Santiago.

Asimismo, se refirió a la recuperación del emblemático Hotel Mercedes, convertido hoy en el Centro Cultural Banreservas de Santiago, un espacio dedicado al arte y a las nuevas generaciones. También mencionó la apertura en esta ciudad de una oficina del Voluntariado Banreservas, desde la cual se impulsarán las iniciativas sociales del Grupo Reservas en toda la región Norte.

“Entendemos que el verdadero desarrollo no se mide solamente en cifras, sino también en las oportunidades y el bienestar que llevamos a nuestra gente”, afirmó.

Al concluir, Aguilera agradeció a los colaboradores, clientes y a todos los que han formado parte de estos 85 años. Pidió a Dios sabiduría para dirigir, humildad para servir y fortaleza para seguir trabajando por el bienestar del pueblo dominicano. También solicitó la bendición para la ciudad de Santiago, los colaboradores del Banco y todas las familias dominicanas.

A la misa asistieron la gobernadora de la provincia Santiago, Rosa Santos; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el senador por la provincia Santiago, Daniel Rivera, entre otras personalidades.

Con 85 años de trayectoria, el Banco de Reservas continúa desempeñando un papel relevante en el desarrollo económico y social de la República Dominicana, mediante el respaldo a los sectores productivos, el acompañamiento a las familias y la generación de oportunidades para los dominicanos.

Pie de foto

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; Carmen Quijano de Aguilera, presidente del Voluntariado; y monseñor Andrés Hernández, arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, en la misa de acción de gracias en Santiago por el 85 aniversario de la entidad financiera. Desde la izquierda les acompañan las autoridades provinciales: Daniel Rivera, senador; Rosa Santos, gobernadora; y Ulises Rodríguez, alcalde.

Visited 1 times, 2 visit(s) today