Valdez Albizu se reúne con altos ejecutivos de MasterCard

Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con una delegación de ejecutivos internacionales de MasterCard, encabezada por Andrea Scerch, presidente de la firma para Latinoamérica y Caribe, en la que se abordaron los avances que en Sistemas de Pagos se han realizado tanto por la empresa emisora de tarjetas, como por el mismo Banco Central, institución que se encuentra a la vanguardia de este sector en toda la región.

Valdez Albizu expresó que “promover los pagos electrónicos y la inclusión financiera en el país constituyen prioridades de política pública para el Banco Central. Por tal razón hemos realizado diferentes acciones orientadas a tal fin, desde la implementación de un sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) que ya tiene casi 20 años en operación, hasta la actualización continua de la normativa sobre sistemas de pagos”.

Asimismo, añadió que “estamos implementando la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con el objetivo de promover el acceso a los servicios financieros por parte de un segmento importante de la población”.



En ese tenor, resaltó que “actualmente trabajamos en poner en marcha una plataforma tecnológica que pondrá a disposición de los dominicanos un moderno sistema de gestión de pagos instantáneos que operará 24 horas y 7 días a la semana, que cambiará por completo la forma de hacer y recibir pagos en el país”.

El gobernador les manifestó que “estas iniciativas y otras más que hemos promovido han recibido el apoyo entusiasta de todos los proveedores de servicios de pago, incluyendo las marcas de tarjetas que actualmente operan como administradores de sistema de pago y cumpliendo las normativas del país”.

Al respecto agregó que “indudablemente que las tarjetas desempeñan un rol importante en el pago de bienes y servicios de la economía, por ser medios de pago de amplia aceptación y facilidad de uso”.

Igualmente, Valdez Albizu mostró su interés por que “firmas como MasterCard ofrezcan a los dominicanos todas las medidas posibles para enfrentar los fraudes y la ciberdelincuencia, algo en lo que ya el Banco Central viene trabajando desde hace tiempo con un nivel tecnológico de altos estándares, que lo sitúa a la cabeza de los mejores en América Latina y Centroamérica”.

Por su parte, Andrea Scerch expresó “el firme compromiso de MasterCard por contribuir a la digitalización de la economía dominicana, con plena disposición a ser parte activa de las iniciativas del BCRD”.

También dijo que “estaríamos encantados de traer ideas, valor y soluciones a los dominicanos. Celebramos las iniciativas del BCRD por incrementar la tecnología y mejorar la inclusión financiera, comprometiéndonos al máximo por otorgar seguridad y confianza en la prevención del fraude a nuestros clientes de República Dominicana”.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el asesor de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el director del Departamento de Sistema de Pagos, Ángel González Tejada; y el director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.

La delegación de MasterCard se completó con Silvana Hernández, presidenta divisional North LAC; Tomás Alonso, country manager; Alejandra Chavarría, gerente de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas; y Sovieski Naut, gerente del sector público.

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