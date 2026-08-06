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Bancarias

Qik Banco Digital obtiene cuatro premios en los Effie Awards

Obtiene tres platas y un bronce por dos campañas innovadoras

PRIMICIAS DIGITAL6 de agosto de 2026
5 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N. –  Qik Banco Digital Dominicano, S. A. – Banco Múltiple, filial de Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, obtuvo cuatro premios en los Effie Awards República Dominicana, certamen que reconoce las mejores campañas de mercadeo y publicidad por su contribución al logro de resultados de negocio.

La entidad recibió dos premios de plata y uno de bronce por la campaña “Activa tu Modo Pro”, además de otro plata por “El Journey del Qikverso”.

Reconocimiento al éxito sostenido

“Activa tu Modo Pro” fue galardonada con premios de plata y bronce en las categorías Product Innovation, David vs. Goliath y Marketing Disruptor. La campaña presentó a Qik Pro como un ecosistema financiero dirigido a clientes que buscan productos, beneficios y experiencias diferenciadas.

La estrategia se enfocó en posicionar a Qik Pro como una propuesta distinta de las categorías prémium tradicionales. El ecosistema integra productos financieros, beneficios exclusivos y experiencias diseñadas para fortalecer la propuesta de valor de Qik en la banca digital.

Por su parte, “El Journey del Qikverso” obtuvo un premio de plata en la categoría Éxito Sostenido. El reconocimiento valoró la estrategia creativa y de comunicación empleada para apoyar el lanzamiento, el posicionamiento y la adopción de la marca desde el inicio de sus operaciones.

Ambas campañas fueron desarrolladas en colaboración con la agencia publicitaria Pagés BBDO y la central de medios OMD Dominicana. Las piezas audiovisuales utilizaron mensajes disruptivos y situaciones cercanas a la realidad de los consumidores, con el propósito de conectar con sus públicos.

Con estos reconocimientos, Qik Banco Digital destaca su apuesta por iniciativas que integran creatividad e innovación, y fortalece su posicionamiento dentro del sector financiero dominicano.

Las personas interesadas en conocer los beneficios de Qik Pro pueden descargar la aplicación de Qik, disponible en la App Store y en Google Play, o ingresar en https://qik.do/  para completar el proceso de registro.

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