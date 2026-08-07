BCRD informa que la variación del IPC en el mes de julio fue de 0.19 %

Santo Domingo, República Dominicana. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.19 % en julio 2026, reflejando una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios, al ubicarse 0.14 puntos porcentuales por debajo del promedio de inflación mensual de los primeros seis meses del presente año.

La institución monetaria explica que la inflación interanual medida desde julio de 2025 hasta julio de 2026 descendió 0.20 puntos porcentuales al situarse en 5.47 %, luego de haber alcanzado 5.67 % en junio de 2026, lo cual constituye una señal del inicio del proceso de convergencia hacia el rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % en un contexto en que las expectativas permanecen ancladas a la meta en el horizonte de política.

Asimismo, destaca que en dicho comportamiento incidió la variación mensual del grupo Transporte (-0.14 %), explicada principalmente por las últimas reducciones en los precios de los combustibles como la gasolina regular y premium, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP), dispuestos por el Gobierno a través del Ministerio de Industrias, Comercio y MIPYMES (MICM).

El órgano regulador explica que la inflación subyacente tuvo una variación mensual de 0.30 % en julio respecto a junio. En términos interanuales, se mantuvo en 4.96 %, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido por el Banco Central. Este indicador, que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar la evolución mensual del IPC correspondiente a julio de 2026, se observa que la variación registrada respondió principalmente a los incrementos de precios verificados en los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Muebles y Artículos para el Hogar y Salud. En contraste, las disminuciones de precios observadas en los grupos Transporte y Prendas de Vestir y Calzado atenuaron parcialmente la inflación del mes.

El documento establece que el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una tasa de 0.23 %, explicada principalmente por los aumentos de precios evidenciados en el pollo fresco, las papas, el arroz, el ñame, el agua purificada, entre otros. En sentido contrario, las reducciones observadas en los ajíes, los huevos, los limones agrios, los tomates, los plátanos verdes, el ajo, los guineos verdes, entre otros, contribuyeron a moderar el comportamiento de este grupo y su aporte a la variación mensual del IPC.

El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles experimentó una inflación de 0.54 %, lo que responde a los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día y el servicio de víveres con acompañamiento. Respecto a los Bienes y Servicios Diversos, estos reflejaron una tasa de 0.42 %, derivada de las alzas de precios en los servicios de cuidado personal, destacándose el corte, lavado y peinado de pelo.

El grupo Muebles y Artículos para el Hogar registró una variación de 0.45 %, explicada por los aumentos de precios en los productos de limpieza y conservación del hogar. Asimismo, en el grupo Salud se observó una tasa de inflación de 0.38 %, como resultado de incrementos de precios en algunos productos farmacéuticos.

En tanto que el grupo Transporte reflejó una variación de -0.14 %, impulsada por las reducciones en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil. Igualmente, se observaron disminuciones en los precios de los automóviles como consecuencia de la apreciación del peso dominicano respecto al dólar estadounidense. En cambio, los servicios de reparación de vehículos, las tarifas de los boletos aéreos y los pasajes de autobús urbano, motoconcho y carro público experimentaron alzas que atenuaron parcialmente la incidencia negativa del grupo sobre el IPC general.

Bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de -0.11 % en julio de 2026, explicada por los reajustes en las gasolinas regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.49 %.

Incidencia por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de julio respecto a junio 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.20 %, la región Norte o Cibao de 0.10 %, la región Este de 0.32 % y la región Sur de 0.23 %. La variación verificada en la región Este respondió principalmente a la incidencia de los incrementos de precios reflejados en los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Vivienda, destacándose el alza de precios del pollo fresco y el alquiler de vivienda. Mientras que el Norte o Cibao exhibió una menor inflación debido a un mayor impacto de las reducciones en el precio de la gasolina regular sobre el índice de esa región.

Inflación por quintiles de ingreso

La medición de la inflación por quintiles reflejó tasas de inflación de 0.18 % en el quintil 1, y 0.17 % en los quintiles 2 y 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.18 % y 0.13 % respectivamente. Es preciso destacar que el comportamiento verificado en el quintil 5 resulta de un menor efecto de los incrementos de precios observados en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

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