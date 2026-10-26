Fellito Suberví pide a ciudadanos reportar fugas y averías para preservar el agua en el GSD

SANTO DOMINGO.– El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, afirmó que los reportes ciudadanos sobre fugas de agua reciben un seguimiento inmediato gracias a la implementación del Plan de Zona, y destacó la responsabilidad de la institución de atender las averías e informar sobre las dificultades que puedan retrasar su solución.

“Ahora bien, el reporte no puede quedarse en una respuesta de que fue recibido. La gente necesita saber que hay seguimiento”, expresó Suberví en su artículo “Repárala, ciérrala y ahórrala: fugas y averías”, en el que exhorta a actuar frente a las pérdidas de agua tanto en las calles como dentro de las propiedades.

El funcionario explicó que quienes observan una avería no deben asumir que otra persona ya la notificó. Indicó que una dirección precisa, un punto de referencia y una fotografía facilitan la identificación del lugar y la verificación del problema.

“A nosotros nos corresponde recibir esa información, verificar lo que ocurre y trabajar en la solución. Para eso hemos puesto en operación el Plan de Zona que nos ha permitido aliarnos a la sociedad en la reparación de averías reportados por los ciudadanos”, sostuvo.

El ingeniero Suberví señaló que la colaboración ciudadana debe encontrar una respuesta institucional que incluya la organización de los equipos y la comunicación con las comunidades afectadas. Reconoció que algunas reparaciones requieren mayor trabajo, pero aclaró que esa complejidad no elimina la obligación de informar.

“Si una comunidad ve agua perdiéndose durante días, es comprensible que pregunte qué está pasando”, manifestó el director de la CAASD, al asegurar que los diferentes equipos de la CAASD trabajan para dar respuesta rápida y oportuna.

Reparar a tiempo dentro de los hogares

El director general de la CAASD también llamó a corregir las fugas domésticas, entre ellas las llaves que gotean, los inodoros que dejan pasar agua de manera continua y las pérdidas que se manifiestan con humedad en las paredes.

Fellito Suberví advirtió que posponer estas reparaciones porque el baño o la cocina todavía pueden utilizarse permite que el desperdicio continúe y que el problema pueda agravarse. Recomendó buscar la ayuda de una persona con conocimientos cuando la reparación lo requiera.

Asimismo, exhortó a revisar las cisternas y los tinacos que se desbordan durante el llenado, una situación que, según planteó, no debe aceptarse como normal por el hecho de ocurrir con frecuencia.

Suberví reiteró que la CAASD debe responder por las averías del sistema, mientras que en las viviendas y los negocios corresponde corregir las pérdidas que estén al alcance de sus responsables y mantener la comunicación cuando sea necesaria una intervención coordinada.

“Si sabemos dónde se está perdiendo el agua, ya tenemos por dónde empezar. No dejemos la reparación para cuando el problema sea mayor”, concluyó el funcionario.

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