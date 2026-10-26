Trump cuestiona histórica victoria de Lula en Brasil

Washington, 25 oct (Prensa Latina) Sin aportar pruebas de irregularidades, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó hoy la histórica victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó el balotaje frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Trump echó mano a su socorrido argumento: el fraude electoral y comparó el triunfo de Lula con la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2020, cuyos resultados aún no reconoce.

«Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden», dijo Trump al señalar que «Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda».

Arremetió contra «los comunistas (que) no sueltan el poder una vez que lo consiguen».

Lula se alzó con la victoria en esta segunda vuelta con el 51.74 por ciento de los votos, frente al 48.26 por ciento de Bolsonaro, de acuerdo con los resultados que circulan en reportes de prensa.

El exlíder obrero, luego de tres mandatos presidenciales (2003-2011 y el actual periodo que comenzó en 2023) acaba de asegurar un cuarto periodo en el Palacio de Planalto.

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