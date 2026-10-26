Inician votaciones anticipadas en NYC; cerca de 300 mil dominicanos entre los votantes activos

NUEVA YORK.— Las votaciones anticipadas comenzaron este sábado 24 de octubre en esta ciudad, donde están registrados 4,960,233 electores activos, según la Junta Electoral de NYC.

Entre ellos figuran cerca de 300 mil dominicanos, según estimaciones de funcionarios de origen quisqueyano electos en la Gran Manzana.

El período de votación anticipada se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, previo a la jornada electoral del martes 3. Los electores también podrán pronunciarse sobre cinco propuestas relacionadas con asuntos que afectan a la ciudad o al estado de Nueva York.

El horario de votación anticipada del 24 al 26 de octubre es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.; los días 27 y 28, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; y del 29 de octubre al 1 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Luego, el martes 3 de noviembre se celebrarán los comicios oficiales, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

De los cinco condados de la ciudad, Brooklyn concentra la mayor cantidad de votantes activos, con 1,565,595. De estos, 1,086,640 están inscritos en el Partido Demócrata y 143,398 en el Partido Republicano. Los restantes distribuidos entre organizaciones minoritarias.

Le sigue Queens, con 1,283,255 electores activos, de los cuales 778,274 son demócratas y 156,217 republicanos.

Manhattan cuenta con 1,054,808 votantes activos. De ese total, 743,371 están inscritos en el Partido Demócrata y 79,775 en el Partido Republicano.

En El Bronx figuran 738,409 electores activos, entre ellos 519,206 demócratas y 55,254 republicanos.

Por su parte, Staten Island registra 318,166 votantes activos, de los cuales 122,091 son demócratas y 102,166 republicanos.

En todo el estado de NY hay 12,547,142 votantes activos: 6,002,006 inscritos en el Partido Demócrata y 2,835,976 en el Partido Republicano. Los restantes pertenecen a otras agrupaciones políticas o no están afiliados a ningún partido.

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