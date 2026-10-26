Abinader y Fellito entregan saneamiento cañada Los Girasoles; 40 familias reciben viviendas

Santo Domingo Oeste. – El presidente Luis Abinader y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, entregaron este sábado la primera fase del saneamiento de la cañada Los Girasoles, una intervención que incorpora soluciones habitacionales para 40 familias y recupera espacios comunitarios en este sector del Distrito Nacional.

La etapa inaugurada comprende 1,672 metros lineales de los 3,400 que abarca el proyecto, cuya inversión total supera los RD$1,000 millones y beneficiará a más de 40 mil habitantes. Con esta entrega, el ingeniero Suberví informó que la CAASD alcanzó 21.6 kilómetros de cañadas saneadas en el Gran Santo Domingo.

El funcionario indicó que las obras buscan reducir el riesgo de inundaciones, canalizar las aguas residuales y mejorar las condiciones de salubridad de familias que convivían con la contaminación y el temor a los desbordamientos.

“Aquí había un espacio de miedo. Hoy lo convertimos en un espacio de vida”, expresó Suberví al destacar el alcance del saneamiento y la recuperación del entorno.

Una casa nueva para «La Cafetera»

Entre las familias beneficiadas está la de María, conocida en Los Girasoles Primero como «La Cafetera», quien lleva más de 25 años vendiendo café en la entrada de la comunidad.

Madre soltera de dos hijos, María perdió su casa de madera durante un desbordamiento de la cañada. Según relató el director de la CAASD, hoy dispone de una vivienda nueva como parte de la intervención.

La historia de “La Cafetera” ilustra las consecuencias que han tenido las crecidas para los residentes y el propósito de las soluciones habitacionales incluidas en el proyecto.

Suberví informó que fueron reconstruidas 26 viviendas, construidas otras siete y adquiridas siete unidades adicionales, para un total de 40 soluciones habitacionales destinadas a igual número de familias.

La intervención incorpora, además, dos parques con áreas verdes y juegos infantiles, una cancha de baloncesto, un puente, más de dos kilómetros de aceras y contenes, 117 bancos, 55 lámparas y trabajos de paisajismo.

La siguiente fase está en marcha

El director general de la CAASD aseguró que los contratistas ya inician los trabajos de la siguiente fase y reiteró el compromiso de completar el saneamiento de toda la cañada.

“Hasta que no la completemos, no nos retiramos de aquí”, afirmó Fellito Suberví, al tiempo de explicar que los trabajos forman parte del programa de intervención de más de 63 kilómetros de cañadas que desarrolla la institución en el Gran Santo Domingo.

Para ejecutar la primera fase fue necesario demoler estructuras existentes, realizar excavaciones y rellenos, colocar tuberías de hormigón armado de 60, 48 y 24 pulgadas y construir las estructuras de canalización y cobertura de la cañada.

En su fase final, el proyecto contempla 73 registros pluviales, seis cabezales de entrada, 1,700 metros de tuberías para drenaje sanitario, 22 registros sanitarios y 400 acometidas sanitarias.

Llama a proteger la obra

Suberví exhortó a los residentes a evitar el lanzamiento de basura, colchones y escombros que puedan obstruir el drenaje, y a preservar los parques, la cancha y el mobiliario urbano.

Destacó que la colaboración de la comunidad es fundamental para conservar los espacios recuperados y mantener el funcionamiento de la infraestructura. “Si la cuidamos, nos cuida”, expresó.

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