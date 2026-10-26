LA PERSONALIDAD PARANOICA, PSICOPÁTICA Y COMUNICATIVA DE BENJAMIN NETANYAHU

Por Roberto Rimoli

(Psicólogo clínico y de la Comunicación)

La figura de Benjamín Netanyahu (1949) primer ministro israelí con más mandatos en la historia del país encarna un arquetipo de liderazgo marcado por una paranoia profunda y sistemática, entremezclada con rasgos psicopáticos evidentes. Esta combinación no es un simple sello psicológico, sino un rasgo central que ha definido su trayectoria durante décadas.

Yo identifico en él — sin temor a equivocarme — una comorbidad narcisista con tendencias paranoides y autoritarias. Tampoco queda atrás el componente psicopático: falta de empatía, manipulación calculada y una frialdad emocional que le permite sacrificar alianzas o vidas por objetivos personales. Este dualidad paranoico-psicopática lo ha mantenido en el poder y ha moldeado un aparato de seguridad estatal hipervigilante donde cualquier discrepancia se interpreta como una amenaza existencial.

En el núcleo de esta personalidad reside una desconfianza visceral (por miedo) hacia el mundo exterior, amplificada por la ausencia de remordimiento típica de perfiles psicopáticos.

Netanyahu ve conspiraciones en cada crítica, pero, a diferencia de un paranoico puro, no se paraliza: las instrumentaliza con frialdad estratégica. Rodeado de enemigos declarados — Irán, Hezbolá, Hamás y oposición interna — centraliza el control discursivo y trata a la prensa, aliados y hasta su propio pueblo como piezas en un tablero. Esta psicopatía funcional le permite tomar decisiones que priorizan su supervivencia política por encima de cualquier costo humano o ético, transformando la paranoia en un motor de acción implacable.

Esta disposición mental se ha agudizado tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la escalada con Irán en 2026. NETANYAHU opera bajo la premisa de que “el mundo entero está en su contra”, una convicción paranoica que se fusiona con la incapacidad psicopática de sentir culpa colectiva.

Por otra parte — como si fuera poco — depende casi exclusivamente de su círculo familiar, convirtiendo de paso en validación de su rolo mesiánico. La información no solo le ordena: es un instrumento de sondeo constante para detectar debilidades enemigas ejecutado con la frialdad emocional que caracteriza a los psicópatas de alto funcionamiento.

Un ejemplo paradigmático fue la ola de rumores sobre su supuesta muerte a finales de marzo de 2026 durante la campaña contra Irán. Cuentas vinculadas al régimen iraní propagaron la noticia, que rápidamente inundó las redes. Lejos de desmentir de inmediato, NETANYAHU y su equipo permitieron que el rumor circulara, convirtiéndolo en una operación de sondeo sofisticada. La supuesta muerte reveló en tiempo real las reacciones de adversarios y aliados, exponiendo redes de influencia y niveles de coordinación hostil, todo ello gestionado con la calculada indiferencia emocional propia de una personalidad psicopática.

Los videos generados y manipulados con Inteligencia Artificial jugaron un rol central en este episodio. Tras un discurso televisado el 12 de marzo, usuarios con lazos iraníes alegaron que se trataba de un deepfake. NETANYAHU respondió con un video “prueba de vida” en una cafetería, bromeando sobre los rumores y mostrando sus cinco dedos. Este gesto, aparentemente espontáneo, fue una maniobra calculada: al introducir ambigüedad digital, generó un ecosistema de desinformación que sirvió para captar información valiosa sobre cómo los enemigos procesan vulnerabilidades, todo ejecutado con la frialdad manipuladora típica de rasgos fuertemente psicopáticos.

Desde una perspectiva analítica, estas tácticas de sondeo mediante rumores de muerte y videos con Inteligencia Artificial (IA) nos ilustra cómo la paranoia y la psicopatía se potencian mutuamente. NETANYAHU no solo niega falsedades, sino que las amplifica selectivamente con la finalidad para barrer con el terreno enemigo. La ausencia de empatía le permite transformar amenazas percibidas en inteligencia accionable sin costo emocional interno. Es la paranoia elevada a estrategia psicopática. En un mundo de IA que erosiona la realidad, utiliza la incertidumbre como espejo para reflejar intenciones ocultas de sus adversarios.

Sin embargo, esta combinación paranoico-psicopática conlleva riesgos graves. Aunque efectiva para recabar datos, erosiona la credibilidad institucional de Israel y alimenta divisiones internas.

La obsesión por el control discursivo refleja un aislamiento que nubla el juicio estratégico, priorizando victorias tácticas sobre soluciones duraderas. La frialdad psicopática impide generar lealtades genuinas, dejando al liderazgo israelí dependiente de miedo y de manipulación más que de consenso real.

La evolución de esta personalidad se manifiesta en su manejo de la opinión pública. Al convertir la supuesta muerte en espectáculo mediático con humor negro, Netanyahu consolida su imagen de líder indestructible mientras evalúa lealtades domésticas. Los videos de IA actúan como termómetro dual: miden amenazas externas y cohesión interna, permitiendo ajustes en tiempo real a su narrativa de asedio. Es una demostración de cómo la paranoia refinada por la psicopatía se convierte en herramienta de gobernanza asimétrica.

La personalidad de Netanyahu revela un narcisismo maligno que integra paranoia, grandiosidad y rasgos psicopáticos, en una estructura que, aunque polémico decir que es coherente de poder, también continuará cada día con los mismos problemas ad infinitum

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