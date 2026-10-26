Director general de la FAO reconoce modelo de protección social, capacitación y generación de ingresos de Supérate en Higüey

Higüey, La Altagracia. – El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, visitó la unidad productiva María Ruiz, en la comunidad de Jobo Dulce, Higüey, una iniciativa impulsada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate que vincula la protección social con la capacitación, la producción de alimentos y la generación de ingresos para las familias en condición de vulnerabilidad.

La visita se enmarca en la agenda oficial que desarrolla el director general de la FAO en el país, con el propósito de conocer experiencias e iniciativas que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, fortalecer el desarrollo rural e impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

“Esto que han logrado tiene que seguir, para las próximas generaciones, para los niños y niñas que están hoy en la escuela. Este tipo de iniciativas mejora la nutrición, mejora la producción y mejora también el medio ambiente y eso es lo que la FAO hoy día está promoviendo para una mejor vida, que es lo que ustedes están demostrando aquí”, afirmó QU Dongyu.

Al referirse al logro de la República Dominicana de salir del mapa del hambre, expresó que es un motivo de alegría y orgullo para todos los sectores de la vida nacional, y confía en el crecimiento que continuará teniendo el país, incrementando su producción y su producto interno bruto para llegar a ser un país de renta alta.

De su lado, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que la visita ocurre en un momento histórico para la República Dominicana, tras su salida del mapa del hambre de la FAO, al reducir la subalimentación a menos del 2.5 % y convertirse en el quinto país de la región en alcanzar esta meta.

Señaló que el Programa de Agricultura Familiar, y particularmente la experiencia de la unidad productiva María Ruiz, representa una expresión concreta del compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader con un modelo de desarrollo que se construye con la gente y desde las propias comunidades.

“Compartimos la visión de impulsar una ruta agroecológica que articule producción, aprendizaje y desarrollo local, contribuyendo al aumento de la producción nacional de alimentos, a la seguridad alimentaria, a la generación de ingresos y, sobre todo, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias”, afirmó Jiménez.

La unidad productiva María Ruiz integra distintas modalidades de producción, entre ellas casas sombra, cultivos a cielo abierto, producción hidropónica, estanques de tilapias y crianza de aves. Estas actividades reflejan el potencial de la agricultura familiar para promover el aprendizaje práctico, ampliar las oportunidades productivas y contribuir al desarrollo económico de las comunidades.

Durante el recorrido, Jiménez también compartió datos sobre el alcance de los programas de protección social de Supérate en la provincia La Altagracia, donde la institución acompaña a 28,580 hogares a través de iniciativas como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz, apoyo a la niñez en condiciones discapacidad y familias en situación de violencia de género e intrafamiliar.

Estas acciones forman parte de un modelo de acompañamiento que procura responder a las necesidades inmediatas de las familias y, al mismo tiempo, impulsar oportunidades de capacitación y generación de ingresos que contribuyan a fortalecer su autonomía económica y sus condiciones de vida.

En representación de las familias que forman parte de esta experiencia, la joven agricultora, productora rural y emprendedora Ámbar Rijo agradeció a Supérate, a la FAO y a las demás instituciones presentes por contribuir al avance y desarrollo del proyecto en María Ruiz. “Ustedes han hecho posible la transformación de nuestras vidas”, expresó.

Finalmente, la directora general de Supérate reconoció de manera especial a las familias productoras, a las brigadas de Agricultura Familiar de Supérate, a los equipos técnicos, a la FAO y a los demás aliados que, con su esfuerzo y compromiso, han contribuido a hacer posible esta experiencia.

QU Dongyu realizó el recorrido acompañado de una delegación de alto nivel de la FAO; la directora general de Supérate, Mayra Jiménez; el representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda Sepúlveda; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; la embajadora de la República Dominicana ante la FAO, Ada Hernández; la gobernadora de la provincia La Altagracia, Daisy D’Oleo; el director ejecutivo del FEDA, Hecmilio Galván; el director de Codopesca, Carlos Then; Secretario técnico de CONASSAN, Manuel Robles; así como familias productoras y representantes del liderazgo local y comunitario.

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