Asociación de Chiringueros en USA celebra su décimo aniversario con gala en NYC

NUEVA YORK.- La Asociación de Chiringueros Ausentes en Estados Unidos (ADCEUSA) celebró su décimo aniversario con una gala el pasado sábado en el Eastwood Manor, en El Bronx, donde representantes de diversos sectores de la comunidad dominicana destacaron su aporte.

La entidad, fundada en 2016 por inmigrantes oriundos de Chiringo, en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, resaltó sus principales logros de la última década.

La presidenta de ADCEUSA, Jackelyn Luis, afirmó que estos 10 años permiten valorar el camino recorrido y seguir impulsando iniciativas de solidaridad, integración y servicio en favor de sus compueblanos.

Agradeció además a los miembros fundadores, funcionarios electos, empresarios, líderes comunitarios y profesionales, así como a la prensa, por acompañar a la organización en su trayectoria.

Por su parte, la expresidenta Carmen Luis presentó un balance de los servicios ofrecidos, entre ellos la construcción de cuatro viviendas y la reparación de otras 18, la edificación de una casa club para capacitar a jóvenes, mujeres y adultos en diferentes oficios, y el envío de artículos como sillas de ruedas, muletas, pañales, medicamentos, útiles escolares y asistencia alimentaria, entre otras cosas.

Durante la ceremonia, el congresista Adriano Espaillat entregó un reconocimiento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a ADCEUSA por su compromiso con el bienestar colectivo.

El legislador subrayó que la labor de la entidad fortalece los vínculos sociales y el desarrollo de la diáspora dominicana en NY. También se entregaron reconocimientos especiales a colaboradores y personalidades vinculadas con la asociación, entre ellos Carlos Vidal José, Martha Irene, Isidro Ortiz, Sabino Hernández, Ostrobis Luis, Milagros Mercedes, María C. del Orbe y Ramona Almonte.

La actividad contó con el respaldo del Consulado Dominicano, de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) presidida por Radhamés Rodríguez, y del doctor Radhamés Rojas, electrofisiólogo cardíaco del Westchester Medical Center y profesor del New York Medical College.

Asimismo, recibió el apoyo de líderes comunitarios y empresariales, entre ellos Rina Mercedes, de la Fundación de Villarrivenses en USA, Juan Jiménez, del Supermercado Estrella en Villa Riva, y Cristina Contreras, directora ejecutiva de NYC Health + Hospitals/Lincoln, entre otros.

El programa incluyó la invocación a cargo de Mariolys Vargas, la interpretación de los himnos de Estados Unidos y República Dominicana, la presentación de la junta directiva y una cena tipo bufé. La agrupación de Wilson Daniel amenizó la velada, mientras que el comunicador Aquiles Rojas fungió como maestro de ceremonias.

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