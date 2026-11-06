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Corte de Cinta: Celeste Rosario, María Curiel, Giselle Marie Meìndez Sued, Christina De Los Santos y Héctor Hernández
Bancarias

Vimenca y Western Union fortalecen su expansión de oficinas en el Noreste del país

PRIMICIAS DIGITAL6 de noviembre de 2026
1 1 minuto de lectura
Samaná y Nagua, República Dominicana. Como parte de su estrategia de expansión y fortaleciendo de su presencia en el mercado dominicano, Vimenca y Western Union continúan ampliando su red de servicios en la zona Noreste del país, con la aperturas de las nuevas oficinas en  Pueblo Príncipe Samaná y Sirena Nagua, acercando sus soluciones en esta importante zona de República Dominicana
Estas aperturas reafirman el compromiso de ambas marcas de seguir creciendo en comunidades estratégicas, facilitando el acceso a servicios financieros y transaccionales confiables, seguros y eficientes. Las nuevas oficinas ofrecen una variedad de soluciones que incluyen  el envío y recepción de remesas, cambio de divisas, pago de facturas y la gestión de paquetería, en espacios diseñados para brindar una atención ágil, conveniente y cercana.
“Reafirmamos nuestro compromiso estar cada vez más cerca de nuestros clientes de Samaná y Nagua, zonas de gran dinamismo y relevancia   para nuestras operaciones. Con estas nuevas aperturas reforzamos nuestra presencia en la comunidad y continuamos acercando nuestros servicios a más personas, manteniendo los estándares de calidad, servicio, confianza y compromiso que nos han caracterizado durante décadas” expreso Giselle Méndez Sued, vicepresidenta  ejecutiva de Agentes de Remesas y Cambio Vimenca.
Las nuevas sucursales se encuentran localizadas en ubicaciones estratégicas, con el fin de responder a las necesidades de los clientes y ampliar la disponibilidad de los servicios en la zona. Vimenca y Western Union  continúan así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando su gestiónes cotidianas y contribuir al desarrollo de las comunidades donde tienen presencia, mediante una oferta integral de servicios respaldada por una trayectoria de confianza y cercanía.
Para más información sobre nuestras sucursales y servicios disponibles, les invitamos a visitar www.vimenca.com.do
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PRIMICIAS DIGITAL6 de noviembre de 2026
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