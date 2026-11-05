Superintendencia de Bancos dispone implementación de Carta de Derechos y Deberes para usuarios de servicios fiduciarios

Santo Domingo, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la implementación de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios/as de los Servicios Fiduciarios, un documento que deberá estar disponible en las entidades de intermediación financiera (EIF) que ofrecen servicios fiduciarios y en las sociedades fiduciarias supervisadas por esta institución.

La disposición está contenida en la Circular SB: CSB-REG-2026000020, que establece la obligación de poner a disposición de usuarios, beneficiarios, representantes de proyectos y terceros relacionados información clara sobre las prerrogativas y responsabilidades que acompañan la contratación de servicios fiduciarios.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la SB para fortalecer la protección de los usuarios y las usuarias de los servicios fiduciarios y promover una mayor comprensión de estos, en línea con el derecho constitucional de los consumidores a recibir información objetiva, veraz y oportuna sobre los productos y servicios que utilizan.

Un paso previo en ese sentido fue la inclusión del área fiduciaria en el ámbito de acción del nuevo Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros. De esta manera se contribuye con el desarrollo de buenas prácticas en el mercado fiduciario dominicano.

La Carta de Derechos y Deberes deberá estar disponible antes, durante y después de la suscripción de los contratos de fideicomiso, tanto en páginas web como en oficinas físicas y canales virtuales de las entidades supervisadas. Asimismo, las entidades deberán garantizar que los usuarios reciban este documento y conservar evidencias de su entrega y aceptación.

La circular también instruye a las entidades para que coordinen con las partes de los fideicomisos inmobiliarios la divulgación de la carta entre terceros vinculados a los proyectos, y dispone que la información pueda ser difundida mediante herramientas digitales como códigos QR y otros recursos tecnológicos.

La SB destacó que la medida responde a la necesidad de fortalecer la educación fiduciaria y fomentar una mejor comprensión de los derechos, obligaciones y riesgos asociados a la utilización de estas figuras jurídicas, empleadas cada vez más para la estructuración de proyectos inmobiliarios, patrimoniales y de inversión.

Las entidades cuentan con un plazo de 30 días calendario para adecuar sus canales digitales y de 90 días calendario para incorporar la carta en los contratos físicos y digitales relacionados con servicios fiduciarios.

Visited 4 times, 4 visit(s) today