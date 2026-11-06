Asociación Cibao se suma a feria inmobiliaria de ACOPROVI en Madrid

Santo Domingo, República Dominicana. – Con el objetivo de acercarse a la diáspora dominicana interesada en adquirir una vivienda en el país, la Asociación Cibao participará en la feria inmobiliaria “Más Cerca de Casa”, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), que se celebrará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

Esta participación da continuidad a las iniciativas de Asociación Cibao dirigidas a los dominicanos residentes en el exterior, entre ellas su reciente campaña de préstamos hipotecarios enfocada en la diáspora dominicana en Estados Unidos. Con su presencia en Madrid, la entidad busca dar a conocer las alternativas de financiamiento de viviendas disponibles en República Dominicana.

“Sabemos que para muchos dominicanos que viven en el exterior, adquirir una vivienda en su país es una manera de mantener sus raíces y construir un patrimonio familiar. Por eso, valoramos estos espacios que nos permiten acercarles información y orientación sobre las alternativas disponibles en República Dominicana”, expresó Mónica Ceballos, vicepresidenta de Negocios Personas y Pymes de Asociación Cibao.

Durante los tres días de la feria, los representantes de la institución compartirán información general sobre sus productos y servicios financieros, los requisitos y procesos relacionados con el financiamiento hipotecario en la República Dominicana, así como los canales oficiales mediante los cuales los interesados podrán ampliar información y realizar posteriormente sus gestiones en el país.

El encuentro contará con la participación de 31 empresas e instituciones vinculadas al mercado inmobiliario y financiero dominicano, entre ellas 21 constructoras, 6 actores inmobiliarios y entidades financieras de la República Dominicana. La actividad se desarrollará en el marco de la Semana Dominicana en España y cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

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