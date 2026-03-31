Asociación Cibao supera los RD$111 mil millones en activos al cierre de 2025

Santo Domingo, República Dominicana. — Asociación Cibao cerró el año 2025 con activos totales de RD$111,151 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 15.1%, de acuerdo con los estados financieros de la entidad.

Los datos fueron presentados por Rafael Genao Arias, presidente de la Junta de Directores, durante la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados, quien además destacó que el desempeño refleja la fortaleza financiera y la confianza que mantienen los asociados y clientes en la organización.

«Los resultados de 2025 evidencian la fortaleza financiera de nuestra institución y la confianza que depositan nuestros asociados y clientes en la entidad. Hemos logrado crecer manteniendo una gestión prudente del riesgo y fortaleciendo nuestra capacidad de apoyar el desarrollo económico y social del país», expresó Genao Arias.

En la asamblea, el ejecutivo refirió que la cartera de crédito neta cerró en RD$66,161 millones, con un crecimiento de 14.8%, mientras que las captaciones más las deudas subordinadas alcanzaron los RD$87,500 millones, para un incremento del 18.6%.

Según explicó, este desempeño fue posible gracias a una gestión enfocada en la calidad de los activos y en la atención a segmentos estratégicos, manteniendo una estructura de balance estable donde los créditos netos representan el 59.5% del total de activos.

En términos de fortaleza financiera, el patrimonio se situó en RD$19,795 millones, mientras que el índice de morosidad fue de 1.66%, registrando una reducción respecto al año anterior que fue de 1.76%. Asimismo, el índice de solvencia se mantuvo ampliamente por encima del mínimo regulatorio establecido por las autoridades financieras.

El año 2025 estuvo marcado por el crecimiento moderado de la economía mundial y un entorno económico retador. A pesar de estas condiciones, Asociación Cibao no solo sostuvo su trayectoria de incremento, sino que la fortaleció con disciplina, visión de largo plazo y una gestión responsable, aportando de esta manera a los logros del sistema financiero dominicano, el cual mantuvo indicadores positivos, con expansión de activos, niveles adecuados de liquidez y morosidad controlada.