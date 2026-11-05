Pro Consumidor clausura ocho negocios chinos por incumplimientos que afectan a los consumidores

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) clausuró ocho establecimientos chinos por una serie de irregularidades encontradas por técnicos e inspectores de la institución.

Entre los negocios cerrados se encuentran las tiendas Home Plus y AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena, entre otros.

Los comercios están ubicados en el distrito municipal de Pantoja, Los Alcarrizos y en otras demarcaciones del Gran Santo Domingo.

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que el cierre temporal se dispuso mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26 emitidas por la entidad.

Dijo que entre las irregularidades detectadas están la comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes.

Asimismo, señaló la exhibición de artículos para adultos con características especiales en espacios donde podían quedar al alcance visual de menores, situación que podría vulnerar las disposiciones del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El funcionario detalló que las clausuras se producen luego de un proceso de revisión de las irregularidades identificadas durante las inspecciones, así como de las evaluaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva y los técnicos especializados en las distintas áreas.

Alcántara recordó que hace poco la institución intervino varios establecimientos comerciales chinos y que, concluidas las evaluaciones, adoptaría las medidas administrativas necesarias en los casos donde se comprobara el incumplimiento de las normas.

Las resoluciones establecen, además, que los cierres se mantendrán hasta tanto la Procuraduría General de la República concluya la investigación para la cual será apoderada por la institución.

El titular de Pro Consumidor reiteró que la institución continuará haciendo cumplir las disposiciones que garantizan la protección de los consumidores, especialmente frente a prácticas comerciales que puedan representar riesgos para su seguridad, salud y derechos.

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