Paíno Henríquez sostiene diálogo con desarrolladores e inversionistas de Cap Cana

CAP CANA, La Altagracia.– El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, sostuvo un diálogo con desarrolladores, constructores e inversionistas de Cap Cana en el marco de “Un Café con el Ministro”. Durante el encuentro, los participantes compartieron sus experiencias con los trámites ambientales y plantearon las dificultades que encuentran al gestionar sus proyectos. Henríquez, a su vez, explicó las mejoras que impulsa el Ministerio para atender esas necesidades.

El ministro señaló que este intercambio permite identificar oportunidades para simplificar procedimientos y dar mayor claridad a los requisitos técnicos, especialmente en los proyectos de mayor complejidad, sin comprometer el rigor de las evaluaciones ambientales.

“Estamos impulsando una transformación que va más allá de incorporar herramientas tecnológicas. Se trata de revisar nuestros procedimientos, simplificar trámites y estandarizar criterios para ofrecer mayor claridad, agilidad y previsibilidad. También procuramos que los desarrolladores y promotores cuenten con información ambiental organizada que les permita conocer mejor las condiciones del territorio y fundamentar sus decisiones de inversión, siempre en cumplimiento de las disposiciones ambientales”, expresó Henríquez.

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, agradeció la oportunidad de conversar directamente con el ministro y valoró los avances en la digitalización de los trámites ambientales.

“Para nosotros es un placer y un orgullo recibir este encuentro, porque nos permite compartir nuestras inquietudes, plantear nuestras dudas y conocer de primera mano las herramientas y los procesos que debemos seguir para continuar desarrollando nuestros proyectos. Reconocemos el esfuerzo del Ministerio por digitalizar y facilitar los procedimientos, porque esa eficiencia es importante para el desarrollo de la construcción y el turismo, siempre dentro del cumplimiento de la legislación ambiental”, manifestó Subero Medina.

Avances en los trámites ambientales y la consulta territorial

Entre las iniciativas de Ministerio Inteligente presentadas durante el encuentro, Henríquez destacó el uso de inteligencia artificial y automatización robótica para apoyar la gestión de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) de categoría D. Estas herramientas permiten reducir tareas repetitivas y facilitan el seguimiento de los expedientes. A ellas se suma CRIM Express, un módulo que permite precategorizar automáticamente las solicitudes desde el inicio del trámite.

Para las evaluaciones ambientales de las categorías A y B, el proceso de estandarización comprende 73 términos de referencia. Con ello, el Ministerio busca ofrecer mayor claridad sobre los requisitos técnicos para la preparación de los expedientes y reducir la necesidad de rehacer documentación.

En materia de información territorial, el ministro presentó SIGEO RD, el Sistema de Información Geoespacial de la República Dominicana, que integra 41 capas de información. La plataforma permite consultar y cruzar datos sobre áreas protegidas, biodiversidad, recursos hídricos, suelos y riesgos naturales, entre otros componentes, para conocer las condiciones ambientales de un terreno antes de adquirirlo o diseñar un proyecto.

Henríquez también presentó el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SINIA), que reúne estadísticas ambientales, información geoespacial, investigaciones, publicaciones científicas y documentación técnica para facilitar su consulta. Asimismo, compartió los avances en la atención de denuncias y la fiscalización ambiental, con énfasis en la coordinación de las actuaciones, el registro de evidencias y el seguimiento de los casos.

Al encuentro asistieron el presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury; el presidente ejecutivo de la empresa, Jorge Subero Medina; así como vicepresidentes, otros ejecutivos, desarrolladores y constructores vinculados a la Ciudad Destino.

Recorrido por las iniciativas de sostenibilidad de Cap Cana

Como parte de la agenda, Henríquez visitó el Distrito de Sostenibilidad, donde conoció los programas de la Fundación Cap Cana para la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales.

El recorrido incluyó ACUATUR, estación depuradora donde se presentaron los procesos de tratamiento de aguas residuales, y CENETUR, planta de generación eléctrica que respalda las operaciones de la Ciudad Destino.

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