Banco Popular logra por cuarto año ser la empresa con mejor reputación corporativa en el ranking de Merco

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por cuarto año consecutivo como la empresa con mejor reputación corporativa de la República Dominicana, al obtener la puntuación máxima de 10,000 puntos en Merco Empresas 2026, así como la mejor reputación del sector bancario nacional.

Además, la entidad financiera logró también el primer lugar en Merco Responsabilidad 2026, con igual puntaje máximo, igualando por segunda ocasión el resultado del año pasado. Este ranking evalúa la percepción sobre cómo el Banco Popular actúa en torno a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de la organización. Entre las dimensiones examinadas figuran cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el compromiso social, las prácticas laborales, la ética y el gobierno corporativo.

El estudio también reconoció al equipo de comunicación del Banco Popular como el de mejor reputación de República Dominicana en su categoría, según valoraron distintos periodistas económicos consultados para la elaboración de estos rankings.

Hacer bien las cosas

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó su satisfacción por estos resultados y los valoró como una expresión de la confianza que la organización ha construido con sus diferentes grupos de interés. Destacó que la reputación es una consecuencia de la gestión diaria de los profesionales que conforman la organización financiera, de la coherencia de sus decisiones y de una cultura compartida por todas sus áreas y equipos.

“La reputación es fruto de un gran esfuerzo colectivo. Es la consecuencia de hacer bien las cosas cada día y de hacerlas de acuerdo con nuestros valores. Por eso, estos resultados nos llenan de orgullo: reflejan el compromiso de miles de colaboradores que, desde funciones muy distintas, participan de una misma cultura de excelencia y asumen la responsabilidad de honrar cada día la confianza que nuestros clientes y la sociedad depositan en nosotros”, afirmó el señor Paniagua.

Liderazgo en reputación corporativa

Los resultados de esta edición reflejan así un liderazgo reputacional sostenido en el tiempo y respaldado por la valoración de públicos diversos, que reconocen tanto el desempeño de la organización financiera como la forma en que desarrolla su actividad y se relaciona con la sociedad.

La permanencia del Popular al frente de estas evaluaciones durante cuatro años consecutivos pone de relieve la consistencia de un modelo de gestión sustentado en la confianza y la coherencia institucional entre su visión, sus valores y sus acciones. Este desempeño se apoya, asimismo, en la fortaleza financiera de la entidad, reflejada en robustos indicadores de solvencia, rentabilidad, eficiencia y calidad de activos, fruto de una gestión prudente y orientada al crecimiento sostenible.

De este modo, el Popular refuerza su compromiso de elevar permanentemente sus estándares de excelencia y su capacidad para crecer de forma responsable, respondiendo a las expectativas de sus grupos de interés, acompañando a sus clientes y aportando al desarrollo de la economía dominicana.

Monitor de reputación de referencia

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es un instrumento de referencia en Iberoamérica para la evaluación de la reputación de empresas, organizaciones y líderes corporativos. Utiliza para ello una metodología multifuente que combina la valoración de distintos grupos de interés, indicadores empresariales y análisis de reputación digital.

Para elaborar su clasificación de 2026, Merco realizó unas 1,700 encuestas de directivos de grandes empresas, expertos en diferentes áreas y consumidores, y se analizaron también más de 60,000 menciones digitales. El proceso y sus resultados fueron sometidos a la auditoría independiente de KPMG Asesores, conforme a la norma internacional ISAE 3000 (revisada).

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