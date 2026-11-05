García Fermín propone convertir a República Dominicana en destino académico internacional mediante una política de Estado

PUEBLA, MÉXICO. – El doctor Franklin García Fermín propuso convertir a la República Dominicana en un destino académico de referencia en el Caribe y América Latina, mediante el establecimiento de una política de Estado que articule a las universidades, el sector público, el sector productivo y la comunidad científica nacional e internacional.

La propuesta fue presentada durante su conferencia “Internacionalización de la Educación Superior: República Dominicana como Destino Académico”, dictada en Puebla, México, en el marco del X Encuentro Internacional de Egresados de Países Socialistas.

García Fermín sostuvo que la República Dominicana debe trascender su reconocido posicionamiento como destino turístico y desarrollar, de manera complementaria, una estrategia nacional que permita proyectarla internacionalmente como un espacio de formación universitaria, investigación científica, innovación e intercambio cultural.

Consideró que esta iniciativa debe asumirse como una política de Estado, con objetivos de largo plazo, continuidad institucional, financiamiento sostenible y participación de todos los sectores vinculados a la producción y difusión del conocimiento.

“No podemos conformarnos con que nuestros estudiantes tengan que salir del país para encontrar oportunidades de formación internacional. También debemos crear las condiciones para que estudiantes, profesores e investigadores de otras naciones elijan a la República Dominicana como lugar para estudiar, investigar y desarrollar proyectos académicos”, expresó.

El académico señaló que el país cuenta con importantes ventajas para avanzar en esa dirección, entre ellas su ubicación geográfica en el centro del Caribe, sus vínculos históricos y culturales con América Latina, Europa y otras regiones, así como una tradición universitaria que se remonta a la fundación de la Universidad de Santo Domingo en 1538.

Sin embargo, advirtió que esa herencia histórica debe proyectarse hacia el futuro mediante una educación superior de calidad, programas académicos competitivos, fortalecimiento de los estudios de posgrado, investigación científica, innovación y mecanismos confiables de evaluación y acreditación.

El exministro destacó, además, que la internacionalización debe contribuir a la justicia social y al fortalecimiento de la democracia, evitando que las oportunidades de intercambio y formación internacional queden reservadas exclusivamente a quienes disponen de mayores recursos económicos.

En ese sentido, planteó que la cooperación universitaria latinoamericana y caribeña debe sustentarse en relaciones de reciprocidad, solidaridad y respeto mutuo, promoviendo la producción compartida de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades científicas de cada nación.

Una nueva dimensión del desarrollo dominicano García Fermín afirmó que convertir a la República Dominicana en destino académico permitiría diversificar su oferta de servicios internacionales, atraer talento, dinamizar la economía del conocimiento, fortalecer sus universidades y generar nuevas oportunidades de cooperación e inversión académica.

Asimismo, señaló que el país debe aprovechar su experiencia en la proyección internacional del turismo para desarrollar una estrategia complementaria de posicionamiento universitario, sustentada no solamente en la promoción, sino también en la calidad y los resultados de sus instituciones de educación superior.

Finalmente, sostuvo que la internacionalización universitaria debe trascender los períodos gubernamentales y convertirse en un compromiso nacional permanente.

“La internacionalización de la educación superior debe ser una política de Estado, una estrategia de desarrollo y un compromiso con el futuro de nuestros pueblos”, concluyó García Fermín.

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