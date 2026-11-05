BCRD anuncia una nueva convocatoria para la competencia académica “Economistas del futuro” 2027

Santo Domingo. República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) convoca para la edición 2027 a la competencia académica “Economistas del futuro”, un certamen en el que alumnos de último año de secundaria trabajan en equipos de tres, asesorados por un profesor o tutor, representando a sus centros de estudio. Los trabajos que obtengan la mayor calificación expondrán ante un jurado designado por el BCRD su ensayo sobre un tema de economía y finanzas determinado por la institución.

En esta 14.ª edición, el tema propuesto por el BCRD es “Impacto de los conflictos geopolíticos en la economía nacional”. La fecha límite de entrega de los trabajos es el 26 de febrero de 2027, para su posterior presentación ante el jurado durante los días del 12 al 16 de abril del mismo año.

Esta competencia académica pertenece al programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la educación económica y financiera de la institución. Se otorgarán tres premios a los grupos ganadores, que consisten en equipos digitales para cada uno de los alumnos que obtienen el 1°, 2° y 3° lugar, así como premios en metálico para los asesores.

Los trabajos tienen que ser originales e inéditos con una extensión de no más de diez (10) páginas y los participantes deben pertenecer a un centro educativo reconocido por el Ministerio de Educación. El jurado estará conformado por seis profesionales designados por el Banco Central y su veredicto será inapelable, teniendo la facultad de declarar desierto uno o más de los tres lugares.

A través de esta competencia, el BCRD tiene la finalidad de incentivar a los jóvenes estudiantes dominicanos a investigar sobre las disciplinas relacionadas con economía y finanzas, forjando así los conocimientos para abordar metas que propicien el desarrollo y el crecimiento, conformando así un activo humano de innegable valor para nuestra nación.

El BCRD invita a consultar las bases completas y descargar el formulario de inscripción en el subportal de Economistas del Futuro, accediendo al siguiente link: https://www.bancentral.gov.do/a/d/6682-economistas-del-futuro

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