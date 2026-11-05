Shuhei Fukuda se integra al Licey como coordinador de los jardines y corrido de bases

SANTO DOMINO (Licey.com).- Los Tigres del Licey incorporan a su cuerpo técnico al japonés Shuhei Fukuda, quien asumirá las funciones de coordinador de corrido de bases y defensa de los jardines, aportando una experiencia de 18 temporadas como jugador profesional en el béisbol de Japón (NPB) y su recorrido como entrenador en la organización de los Marineros de Seattle.

“Nos sentimos contentos de que alguien que proviene del béisbol japonés forme parte de nuestra familia. Fukuda viene a aportar sus conocimientos para el fortalecimiento de nuestra organización. Esperamos, en un futuro, poder llevar nuestro béisbol a Japón y que conozcan nuestro equipo con la mejor fanaticada de toda la región”, dijo Audo Vicente, V.P. de Operaciones y Gerente General.

Fukuda llega al conjunto azul con una trayectoria marcada por su versatilidad defensiva, velocidad y capacidad para correr las bases, cualidades que ahora pondrá al servicio del desarrollo de los jugadores del Licey.

Durante su carrera como pelotero, militó con los Fukuoka SoftBank Hawks y los Chiba Lotte Marines. Con los Hawks conquistó seis campeonatos de la Serie de Japón y estableció un récord de la NPB de bases robadas consecutivas sin ser puesto out, una distinción que respalda su especialización en el corrido de bases.

Asimismo, figura entre los únicos dos jugadores que han conectado múltiples cuadrangulares tanto ante Shohei Ohtani como frente a Yoshinobu Yamamoto, dos de los lanzadores más destacados del béisbol mundial.

Después de su retiro como jugador, Fukuda pasó a formar parte de la organización de los Marineros de Seattle, donde se desempeñó como entrenador especializado en defensa de los jardines y corrido de bases, trasladando sus conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones.

Al referirse al béisbol dominicano, Fukuda manifestó su admiración por el nivel de competencia de la liga y el reconocimiento que tiene a escala internacional.

“Estoy muy contento de estar aquí con Licey, significa mucho en mi carrera profesional. Todos conocen esta liga porque es la mejor de todas las ligas invernales”, expresó.

Su incorporación representa un aporte de experiencia internacional al cuerpo técnico de los Tigres del Licey, con énfasis en dos aspectos fundamentales del juego: la eficiencia defensiva en los jardines y la agresividad e inteligencia en el corrido de las bases.