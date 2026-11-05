Periodismo de investigación, geografía industrial RD, el café desde la micro, pequeña y mediana industria y su creciente encadenamiento productivo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

(No.1, Serie de Investigación)

Hace poco la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) entregó un muy valioso galardon industrial a la empresaIndustrias Banilejas (INDUBAN), orgullo de la provincia Peravia y de la familia Perelló, conducido gerencialmente en la actualidad por la tercera generación familiar.

Es la historia de un emprendimiento fundado el 12 de abril de 1945 y que para bien del aparato industrial dominicano se ha multiplicado tanto que es la empresa líder en producción de plantas de café resistible a enfermedades, en café tostado, molido y en granos.

Una industria que encadena con otras actividades de la vida económica de la nación,aparte de que nos ofrece el olor a aroma de ese sabroso café en sus instalaciones industriales en la avenida Máximo Gómez, donde en una ocasión tuve el privilegio de conversar con su entonces presidente Rafael Perelló Abreu, por invitacion de mi inolvidable compañero de cabina Iván Báez Brugal, en Radio Comercial, en la calle Emilio A. Morel, casi Tiradentes, en el Ensanche La Fe, donde compartimos durante años en la conduccion del programa Afinando La Noticia, de cuatro y media a cinco de la tarde.

Esa empresa, fundada por Manuel de Jesús Perelló Báez (Don Masú) ha logrado convertirse en la principal productora y comercializadora de café en República Dominicana, con la marca Café Santo Domingo y otos de sus muy famosos productos.

Su fundador lideró la empresa hasta el año 1999 cuando asumió la Dirección General su hijo, Rafael Perelló Abreu, quien la condujo hasta el año 2018.

A partir de ese momento se incorporó la tercera generación a su direccion general, con su presidente ejecutivo Manuel José Pozo Perelló, quien en el acto de la AIRD de hace pocos días recibió el reconocimiento de la organizacion industrial, acto en el que Pozo Perelló lo recibió en compañia de otros ejecutivos de la empresa de manos del presidente Luis Abinader, Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD,, y de Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo.

INDUBAN comenzó a operar en la hoy provincia Peravia con la meta de comprar, procesar, elaborar y comercializar el café. Su sabor, aroma, está presente desde su fundación en los hogares,cafeterías, moteles, paradas de autobuses, paradores en las autopistas y autovías, coladoras de café en las calles, mercados, salones de belleza, sastrerías, oficinas, colmados, negocios mayoristas, cadenas comerciales, hoteles, museos, oficinas públicas y privadas, como otras instituciones en la mayor parte del territorio nacional.

Su marca principal, emblemática, Café Santo Domingo, se ha multiplicado con diferentes productos, que forman parte del portafolio productivo y comercial, entre las que resaltan:

1.-Café molido Santo Domingo, con su lema ¡ sabor que empieza en el aroma!

La empresa agrega valor al café y lo coloca molido, hard pack, clásico, Lungo (en cápsulas), molido enlatado, tostado en grano, Caracolillo molido, tostado en grano y en cápsulas.

Ademés, Café Santo Domingo descafeinado en lata; Decaf en cápsulas.

Café Santo Domingo Intenso.

Café Expreso

ENCADENAMIENTO

Ese café encadena con la vainilla, cocoa, chocolate, jengibre, leche, azúcar, y la empresa pone en alto que «combina con los mejores cafés tostados a la perfección, ofreciendo un aroma complejo y rico en notas de avellana, caramelo y vainilla.

Al desgustarlo impresiona por el perfecto equilibrio entre su dulzor natural, su suave acidez y el sutil amargor caracteristico del café.»

El café encadena además, con el flan de leche y caramelo.

Helados de café con leche.

Ponche de café en la navidad.

Licor de café

Encadena con las arepitas de maía al burén. Café Santo Domingo e Induban, como las arepas al buren identifican la cultura, historia y labor productiva de la provincia Peravia.

Capuccinno

Café con chocolate

Bizcocho de café.

Café con los tres golpes del desayuno dominicano.

Con el sandwiche en las barras o cafeterías.

Café con las galletas de soda.

Con el pedazo de bizcocho.

Café con la tostada.

El café encadena con el ron en Republica Dominicana.

El café después de colado nos entrega un abono orgánico que sirve para el crecimiento de frutales.

2.-INDUBAN cuenta con Café Santo Domingo Gran Origen Suardí,(molido, en grano), Perla Roja (molido y en grano), Gran Sierra (molido y en grano) y Barrancolí con un impresionante diseño y empacado como merece el comprador y consumidor del café dominicano.

3.-Además, se suman a su portafolio de alta calidad las reconocidas marcascafé Monte Perelló, Induban Gourmet, Café Pilón, Café Tinto (Con fuerte presencia en el Sur), Café Supremo (Alta incidencia en las provincias del Cibao), Café Dominicano, La Cafetera y Café Santo Domingo en cápsulas.

EXPORTACIONES DE INDUSTRIAS BANILEJAS

El periódico Primicias ha investigado la alta presencia del Café Santo Domingo y otros productos de INDUBAN, con una demanda muy importante de la diáspora dominicana en Canadá y y Estados Unidos.

Las marcas de INDUBAN son comercializadas, además, en España, con una diáspora creciente que suma mas de 300 mil dominicanos y de cientos de miles de turistas que conocen el café Santo Domingo en sus estadías en hoteles de Bávaro, Punta Cana, Cap Cana, Bayahibe, Samaná, María Trinidad Sánchez, Las Terrenas, Las Galeras, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, Sánchez, Santiago de los Caballeros y muchos otros puntos de la nacion dominicana.

La creciente inversiones española en hoteles ha incrementado la familiaridad de los españoles y de otras naciones europeas con las marcas de INDUBAN.

El café Santo Domingo tiene, además, una demanda y consumo ciudadanos y turistas de Hungría.

Aruba.

St Martin, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Italia, Alemania y otras naciones.

Turistas canadienses recordaron a Primicias en Toronto y Montreal su presencia en República Dominicana disfrutando el Café Santo Domingo, Cerveza Presidente, Mamajuana, piña colada con su toque con ron blanco dominicano, licor guavabery. rones criollos y platos típicos de la gastronomía dominicana.

UNA EXITOSA MAQUINARIA DE DISTRIBUCION:

De industrias Banilejas hay que resaltar que cuenta con una estructura de distribucion que distribuye sus productos en todo el territorio nacional y en el exterior.

VALORES

En los valores de INDUBAN hacen énfasis en el legado.

La entidad.

Integridad.

Pasión,

Innovación.

Servicio.

INNOVACION Y DIVERSIFICACION

INDUBAN es una empresa innovadora y apuesta a la diversificación.

La empresa se decidió por la puesta en marcha de nuevos modelos de negocios, entre los que se encuentran:

Aroma Coffee Service, 2007

Agrocafé del Caribe (2011)

Santo Domingo CoffeeShop (2013)

Instituto del Café Santo Domingo

Esos nuevos modelos de negocios consolidan un sostenido proceso de crecimiento, expansión y desarrollo de ese grupo empresarial.

INVERSIONES Y EXPANSION

El fortalecimiento de la caficultura dominicana es una meta permanente de INDUBAN, motivando millonarias inversiones en el desarrollo de un vivero y dos fincas de café ubicadas en Rancho Arriba y Hato Mayor, donde cultivan variedades de café resistentes a la roya, incrementando la productividad y la sostenibilidad.

A través de Amazon el consumidor puede conseguir de inmediato los diferentes tipos de café de INDUBAN, en otro paso trascendental para la internacionalizacion de sus productos.

FACTORIAS DE INDUBAN

INDUBAN cuenta con factorías para el proceso inicial para la elaboración y almacenamiento del café, el cual es transportado a Santo Domingo, sede de la torrefacción principal y el centro de control de calidad, donde expertos catadores seleccionan el grano utilizado en la elaboración del producto principal.

Para seleccionar el café la empresa emplea una tecnología de vanguardia y, posteriormente, se procede al tostado, molido y empaque de los diferentes productos de INDUBAN.

El empaque de otro aporte industrial de INDUBAN.

A esto se suma que «todas nuestras instalaciones, incluyendo la Torrefacción y principales almacenes, tienen acoplados un sistema de purificación ambiental que cumple con las más exigentes normas y estandares internacionales».

INDUBAN, AGENCIAS, CIUDADES, IMPACTO EN LA ECONOMIA

Industrias Banilejas cuenta con factorías-agencias en Baní, Peravia; Moca, Espaillat; Cambita, Cambita Garabitos, San Cristóbal; El Cercado, San Juan de la Maguana; Azua, Peralta, Azua; Barahona, y una finca en Hato Mayor.

INDUBAN cuenta con una tienda en Amazon.

Con una División de Café Verde.

Con Agrocafé, una unidad agrícola en Hato Mayor del Rey, donde cultiva café , pastos ganaderos, cacao, citricos y una extensión de bosques destinados a la conservación de los acuíferos,la flora y la fauna, zona donde pueden encontrarse diversas especies de aves y animales silvestres.

Allí se cultiva la especie Coffea canephora (robusta y conilón, caracterizada por su elevado productivo por unidad de área.

El manejo agronómico sigue los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas, con un enfoque de sostenibilidad ambiental yel uso racional de los insumos.

Las operaciones de campo cuentan con maquinaria de tecnología avanzada para la mecanización de las actividades agrícolas y con un sistema de riego que garantiza la productividad y la uniformidad deseada, promoviendo el uso responsable de los recursos hídricos.

INDUBAN acompaña al productor y al consumidor en el desarrollo del sector cafetalero en todas sus etapas.

Trabaja con las comunidades para impulsar la innovación, optimizar los procesos agrícolas y asegurar unfuturo más competitivo para el caficultor.

Su objetivo es mejorar la productividfad, sostenibilidad y calidad delcafé desde la finca la taza.

Pie de foto

Reconocimiento de la AIRD a Industrias Banilejas en un acto a casa llena en el Hotel El Embajador.

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