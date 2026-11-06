Gabinete de Política Social avanza en formulación de plan para la reinserción social de dominicanos retornados

Santo Domingo, viernes 6 de noviembre de 2026. El Gabinete de Política Social realizó un levantamiento sobre los procedimientos de recepción y atención de dominicanos retornados al país, como parte de los trabajos de formulación del Plan de Retorno Migratorio e Inserción Social, una propuesta orientada a fortalecer la acogida y facilitar la vinculación de esta población con los servicios de protección social del Estado.

La jornada, desarrollada por iniciativa de la Dirección General de Migración (DGM), permitió a una comisión del Gabinete conocer las distintas etapas del proceso, desde la llegada de los vuelos al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) hasta el traslado, orientación, registro y despacho de los ciudadanos en el Centro Vacacional de Haina.

Durante el recorrido, la DGM recibió a 129 dominicanos retornados, de los cuales 122 eran hombres y siete mujeres. El capitán de navío Eusebio Ramírez Ravelo, coordinador del Departamento de Deportaciones de esa institución, explicó los procedimientos administrativos y operativos aplicados durante la recepción.

En el Centro Vacacional de Haina, los retornados reciben orientación sobre los procedimientos institucionales, alimentación y asistencia médica cuando la requieren. Además, se completa una ficha de control interno para el registro y seguimiento administrativo de cada ciudadano.

Como parte de la jornada, Triana Aybar, encargada del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, explicó los trabajos que desarrolla el Gabinete para formular el Plan de Retorno Migratorio e Inserción Social, con el propósito de articular mecanismos de atención que contribuyan a la reintegración de los dominicanos que regresan al país.

Asimismo, Josefina Rodríguez, directora interinstitucional del Gabinete, presentó los programas y servicios disponibles desde el Gobierno dominicano, entre ellos Oportunidad 14-24, CEDI-Mujer y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), a los que esta población podría acceder de acuerdo con los requisitos establecidos.

Sobre el proceso de recepción y despacho de los retornados

El recorrido también permitió conocer los procedimientos para el despacho de los retornados. La Dirección General de Migración requiere la documentación correspondiente de los familiares o personas responsables de recibirlos. En los casos en que no cuentan con alguien que pueda hacerse cargo de su recepción, la Procuraduría General de la República interviene para gestionar la localización de familiares o responsables. Asimismo, las personas con situaciones judiciales pendientes son puestas a disposición de las autoridades competentes.

La información recopilada durante la visita servirá de insumo para la formulación del Plan de Retorno Migratorio e Inserción Social, particularmente en la identificación de necesidades de atención, mecanismos de coordinación entre instituciones y oportunidades de acceso a los servicios de protección social.

La comisión del Gabinete estuvo integrada por Triana Aybar, encargada del OPSD; Josefina Rodríguez, directora interinstitucional; Walker Báez, coordinador de Investigaciones Cuantitativas del OPSD, y el coronel Pavel Martínez, encargado de Seguridad.

Por la Dirección General de Migración, el recorrido estuvo encabezado por el capitán de navío Eusebio Ramírez Ravelo, encargado del Departamento de Deportación, más el acompañamiento de los oficiales enlaces del ministerio de Interior y Policía y de la Procuraduría General de la República.

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