Apple lanza el iPhone 17: todo lo que debes saber

El iPhone 17 ya es una realidad. Representa uno de los saltos más notorios para el modelo base en varios años. Después de meses de rumores y filtraciones, la confirmación llegó directamente desde el Apple Event celebrado este 9 de septiembre. Este evento despejó todas las dudas sobre la nueva línea de teléfonos inteligentes de la compañía.

La espera para los entusiastas de la marca está por terminar. A partir del viernes 12 de septiembre se abrirán las reservas para todas las versiones del iPhone 17.

La comercialización oficial se realizará a través de canales como Best Buy, Amazon y, por supuesto, directamente desde la tienda de Apple. Los primeros envíos a los compradores están programados para comenzar a partir del 19 de septiembre. Para muchos usuarios, septiembre es el mes de la decisión: continuar con su equipo actual o dar el salto a la nueva generación.

Este año, la elección es más amplia. Apple ha presentado cuatro modelos distintos para satisfacer diferentes necesidades y presupuestos. Esto es a diferencia de los tres modelos del iPhone 16 lanzados en 2024. La nueva familia está compuesta por el iPhone 17 básico, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Max y el sorprendente iPhone Air.

Una familia de cuatro: precios y modelos

Apple ha estructurado su nueva oferta para cubrir un amplio rango de usuarios. Desde aquellos que buscan la experiencia más avanzada hasta quienes prefieren un diseño ultraligero sin sacrificar potencia.

iPhone 17 y iPhone Air

El modelo de entrada, el iPhone 17, estará disponible en colores lavanda, azul niebla, salvia, negro y blanco. El precio inicial será de $799 dólares. Por otro lado, el iPhone Air, que ha generado gran expectativa, se podrá adquirir en negro espacial, azul cielo, blanco nube y dorado claro. Este tiene un precio que parte de los $999 dólares.

Este último modelo destaca por su increíble delgadez de tan solo 5,6 milímetros. Esto lo convierte en un dispositivo extremadamente ligero pero resistente. Su diseño requirió una reconfiguración de la cámara trasera. Ahora presenta un solo lente con una estética que recuerda a la línea Pixel de Google, pero manteniendo la elegancia característica de Apple.

iPhone 17 Pro y Pro Max para los más exigentes

Para los usuarios que buscan el máximo rendimiento, los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max se presentan como la opción principal.

Estarán disponibles en colores plata, azul profundo y naranja cósmico. El precio comienza en $1,099 dólares. Estos dispositivos incorporan las mejores especificaciones y marcan un antes y un después en potencia y autonomía dentro del ecosistema de Apple. Además, la compañía anunció un programa de renovación que permitirá a los usuarios ahorrar en la compra de su nuevo iPhone 17. Esto es posible al entregar un iPhone 13 o un modelo posterior, sin importar su condición.

Las características del iPhone 17 que definen la nueva generación

La nueva serie no se limita a cambios estéticos; introduce mejoras sustanciales que prometen transformar la experiencia del usuario. Las características del iPhone 17 apuntan a una democratización de la tecnología premium.

Pantalla ProMotion y potencia para todos

Una de las novedades más celebradas es que todos los modelos de la línea iPhone 17 contarán con una pantalla ProMotion de 120 Hz. Esta característica estaba reservada anteriormente solo para los modelos Pro.

Esto se traduce en una navegación mucho más fluida, animaciones suaves y una respuesta táctil superior en todas las versiones. Además, la pantalla alcanza un brillo máximo de hasta 3.000 nits en exteriores. Esto garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol. En el corazón del iPhone 17 Pro se encuentra el nuevo chip A19 Pro. Apple lo describió durante su presentación como la unidad de procesamiento central más rápida jamás vista en un teléfono inteligente.

Autonomía y una revolución fotográfica

La duración de la batería ha sido otro punto fuerte del anuncio. El iPhone 17 Pro Max es el primer modelo en la historia de la marca en superar la barrera de los 5.000 mAh. Esto asegura una autonomía extendida para los usuarios más intensivos.

El apartado fotográfico también ha recibido una renovación considerable. Las cámaras frontales ahora son de hasta 18 MP. Este es un salto desde los 12 MP de generaciones anteriores. Además, cuentan con una función inteligente que cambia automáticamente la orientación según el encuadre. Esto facilita la captura de selfis grupales. Los modelos Pro están equipados con un sistema de triple cámara de fusión de 48 MP en la parte trasera. Incluye un lente ultra gran angular con cuatro veces más resolución que el iPhone 16. La propia compañía describió este sistema como «el equivalente a ocho lentes Pro en tu bolsillo».

Otros anuncios del evento de Apple

El evento no solo se centró en los teléfonos. Apple también aprovechó para presentar otros dispositivos que completan su ecosistema. Entre ellos se encuentran los AirPods Pro 3, el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch SE 3. Todos estos nuevos productos también estarán disponibles para su reserva a partir del mismo 12 de septiembre. Esto consolida una de las renovaciones de catálogo más completas de la empresa en los últimos años.