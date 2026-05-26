ANJE RECHAZA REFORMA LABORAL
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) advirtió que el Proyecto de
Ley que modifica el Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por la Cámara
de Diputados, ignora las propuestas que buscan racionalizar y flexibilizar las cargas
regulatorias y económicas, necesarias para fomentar la creación de
emprendimientos formales, inversión y garantizar la sostenibilidad de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Para los jóvenes empresarios resulta fundamental que la reforma laboral proteja
derechos sin generar nuevas barreras para la formalización. La iniciativa legislativa
en cuestión omite una de las propuestas establecidas en el proyecto que salió del
Senado, como es la debida alineación con los parámetros de la clasificación oficial
de MIPYMES por parte del Comité Nacional de Salarios, acorde a la Ley núm. 488-
08. Por otro lado, genera desproporcionalidad en el esquema de multas laborales
para las MIPYMES, y propone un esquema regulatorio rígido para el teletrabajo que,
entre otros aspectos, pudiera desincentivar la creación de empleos formales bajo
esta modalidad.
Tomando en cuenta el estado avanzado del trámite en la Cámara de Diputados,
ANJE entiende que la segunda lectura del proyecto se erige en una oportunidad
crucial para realizar ajustes técnicos y rescatar los consensos que aseguren una
reforma equilibrada, viable y coherente con los objetivos de empleo formal,
competitividad, seguridad jurídica y sostenibilidad empresarial, por tanto apoyamos
el llamado al diálogo del CONEP y decenas de organizaciones del sector privado.
Los legisladores tienen en sus manos una decisión de carácter histórico. Una
reforma bien calibrada puede convertirse en un impulso clave para el desarrollo del
país; una mal diseñada, en cambio, corre el riesgo de profundizar las cargas
existentes y limitar las oportunidades de crecimiento, formalización y generación de
empleos de calidad” puntualizó el presidente de ANJE, Boris de León Reyes.
Reconocemos la necesidad de modernizar el Código de Trabajo, a fin de adecuarlo
a las nuevas dinámicas del mercado laboral, los avances tecnológicos, la
transformación productiva y los desafíos de formalización que enfrenta la República
Dominicana, pero debemos abogar por una Reforma Laboral que verdaderamente
impulse la productividad, la competitividad y la creación de más y mejores empleos.