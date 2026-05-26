ANJE RECHAZA REFORMA LABORAL

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) advirtió que el Proyecto de

Ley que modifica el Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por la Cámara

de Diputados, ignora las propuestas que buscan racionalizar y flexibilizar las cargas

regulatorias y económicas, necesarias para fomentar la creación de

emprendimientos formales, inversión y garantizar la sostenibilidad de las micro,

pequeñas y medianas empresas.

Para los jóvenes empresarios resulta fundamental que la reforma laboral proteja

derechos sin generar nuevas barreras para la formalización. La iniciativa legislativa

en cuestión omite una de las propuestas establecidas en el proyecto que salió del

Senado, como es la debida alineación con los parámetros de la clasificación oficial

de MIPYMES por parte del Comité Nacional de Salarios, acorde a la Ley núm. 488-

08. Por otro lado, genera desproporcionalidad en el esquema de multas laborales

para las MIPYMES, y propone un esquema regulatorio rígido para el teletrabajo que,

entre otros aspectos, pudiera desincentivar la creación de empleos formales bajo

esta modalidad.

Tomando en cuenta el estado avanzado del trámite en la Cámara de Diputados,

ANJE entiende que la segunda lectura del proyecto se erige en una oportunidad

crucial para realizar ajustes técnicos y rescatar los consensos que aseguren una

reforma equilibrada, viable y coherente con los objetivos de empleo formal,

competitividad, seguridad jurídica y sostenibilidad empresarial, por tanto apoyamos

el llamado al diálogo del CONEP y decenas de organizaciones del sector privado.

Los legisladores tienen en sus manos una decisión de carácter histórico. Una

reforma bien calibrada puede convertirse en un impulso clave para el desarrollo del

país; una mal diseñada, en cambio, corre el riesgo de profundizar las cargas

existentes y limitar las oportunidades de crecimiento, formalización y generación de

empleos de calidad” puntualizó el presidente de ANJE, Boris de León Reyes.

Reconocemos la necesidad de modernizar el Código de Trabajo, a fin de adecuarlo

a las nuevas dinámicas del mercado laboral, los avances tecnológicos, la

transformación productiva y los desafíos de formalización que enfrenta la República

Dominicana, pero debemos abogar por una Reforma Laboral que verdaderamente

impulse la productividad, la competitividad y la creación de más y mejores empleos.

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