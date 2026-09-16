Banco Popular lidera el financiamiento al sector energético con un 46% destinado a energía renovable

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano destacó su liderazgo en el financiamiento al sector energético nacional, con una cartera de proyectos aprobados a agosto de 2026 cercana a los US$1,200 millones, de la cual el 46% está destinada a proyectos de energía renovable, lo que refleja el compromiso de la organización financiera con la transición energética y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. A este monto se suman otros US$400 millones de la cartera de proyectos energéticos aprobados de Popular Bank Ltd., filial bancaria en Panamá con licencia internacional, para un total de US$1,600 millones.

Estas cifras fueron presentadas por el señor Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión del Banco Popular, durante su intervención en el Foro de Economía & Negocios República Dominicana 2026, organizado por la revista Forbes República Dominicana el pasado 15 de septiembre, en alianza estratégica con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y patrocinado por la entidad bancaria.

El ejecutivo participó en el panel “Cimientos para que la inversión eche raíces: financiamiento e infraestructura energética”, donde expuso la visión del Popular sobre el papel de la banca en el desarrollo de proyectos energéticos viables y sostenibles.

Aliado de la transformación energética

A la mencionada cartera de financiamiento de la entidad bancaria, habría que añadir alrededor de otros US$383 millones, correspondientes a inversiones en instrumentos de deuda y participaciones de capital en compañías energéticas por parte de AFI Popular, Popular Bank e Inversiones Popular.

Durante su intervención, el señor Bou resaltó que el Popular es un aliado de la transformación energética del país y, por tal razón, se mantiene a la vanguardia en el diseño de nuevas estructuras de financiamiento para el desarrollo energético, al complementar el crédito bancario tradicional con alternativas como fondos de inversión, instrumentos de deuda, participaciones de capital y esquemas de financiamiento de proyectos respaldados por los ingresos que estos generan (project finance). Estas soluciones permiten movilizar recursos de largo plazo y facilitar inversiones de gran escala en generación, almacenamiento e infraestructura energética.

“La transformación energética del país requiere que las distintas fuentes de capital trabajen de manera conjunta. Como hemos experimentado con éxito en el Banco Popular, la combinación del financiamiento bancario con el mercado de capitales, los fondos de inversión y el capital privado es y seguirá siendo fundamental para estructurar proyectos viables y convertir buenas ideas en iniciativas que generen valor económico, ambiental y social para la República Dominicana”, expresó el ejecutivo.

Bou explicó también que, para acceder a estos financiamientos de largo plazo, los proyectos energéticos necesitan demostrar certeza jurídica y regulatoria, fortaleza técnica, capacidad para generar flujos financieros estables y el respaldo de promotores con experiencia y capacidad financiera.

Compromiso con la banca responsable

El respaldo del Banco Popular al sector energético nacional, especialmente a proyectos vinculados con energías renovables y con la transformación sostenible de la matriz energética, forma parte de su visión sostenible y de su compromiso como signatario de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.

A través de esta visión, la entidad promueve el financiamiento de proyectos de energía verde que son relevantes para el país y acompañan a sus clientes en la identificación y mitigación de riesgos ambientales, con el propósito de generar impactos positivos en los ámbitos económico, social y medioambiental.

Con su participación en el foro, el Banco Popular reafirma su compromiso de continuar movilizando capital, conocimiento especializado y soluciones financieras innovadoras para contribuir al desarrollo de una matriz energética más diversificada, eficiente y sostenible, que fortalezca la competitividad y el crecimiento económico de la República Dominicana.

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