COOPNAMA celebra su 55 Asamblea General Ordinaria de Delegados

Santo Domingo.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) celebró su Quincuagésima Quinta Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que presentó los principales resultados de su gestión correspondiente al año fiscal 2025 y reafirmó su compromiso con el bienestar del magisterio nacional y el fortalecimiento del sector cooperativo.

Durante la magna asamblea, los representantes de los 322 distritos cooperativos del país conocieron y aprobaron la distribución de los excedentes correspondientes al ejercicio fiscal, por un monto de RD$7,161,385,774.00, como parte de los resultados alcanzados por la institución.

El presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, profesor Santiago Portes, destacó los logros alcanzados durante la gestión, entre los que citó el crecimiento de los servicios, la entrega de miles de ayudas humanitarias y la expansión de la institución mediante la apertura de nuevas oficinas en las provincias de Hato Mayor, Peravia, Moca y Samaná, elevando a ocho las oficinas de servicio.

Portes resaltó que COOPNAMA trasciende su condición de entidad financiera, al desarrollar acciones orientadas al bienestar de sus asociados y sus familias, así como al fortalecimiento de sus servicios.

“Cuando una institución avanza unida, con transparencia, innovación y sentido humano, no existen desafíos capaces de detener su transformación”, resaltó el presidente del Consejo de Administración.

Como parte de las actividades de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, el presidente del Consejo de Administración anunció además la celebración de un gran sorteo, mediante el cual se otorgaron 17 premios de RD$100,000.00, correspondientes a un premio por cada región cooperativa.

*Reconocen aportes de COOPNAMA*

Durante su intervención, el gerente general de COOPNAMA, profesor Lucas Figueroa Lapay, reconoció el papel fundamental de los delegados en el desarrollo de la institución, a quienes calificó como actores esenciales de la gestión cooperativa, y los exhortó a continuar trabajando por el bienestar de la matrícula social.

“En esta magna asamblea se escuchan todas las voces y se gesta el futuro de nuestra cooperativa de maestros. Tenemos la certeza de que el futuro estará en buenas manos: estará en las manos de COOPNAMA”, expresó Figueroa Lapay.

De su lado, el primer vicepresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), doctor Enrique Quiñonez, destacó el compromiso social de COOPNAMA y resaltó el impacto de programas como las becas universitarias, los cuales, según explicó, han contribuido al crecimiento sostenido de la institución durante casi 56 años.

Asimismo, el rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Jorge Asjana, felicitó a COOPNAMA por la celebración de su Asamblea General Ordinaria de delegados y reconoció el constante trabajo conjunto y la solidaridad que impulsan la construcción de un mejor país.

La presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), licenciada Maritza López Castaños de Ortiz, resaltó el impacto social de COOPNAMA y señaló que la verdadera riqueza de la cooperativa se refleja en el bienestar de las familias y en las oportunidades que brinda a miles de jóvenes dominicanos.

En representación del cooperativismo internacional, el presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), Fernando Piedrabuena, tuvo a su cargo las salutaciones de las delegaciones internacionales presentes.

Mientras que el director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), Luis Guillermo Coto, entregó un reconocimiento a COOPNAMA por su valioso aporte al desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.

*Participación de autoridades y dirigentes*

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, profesor Santiago Portes, junto a Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; José Fabio Durán, presidente del Comité de Crédito; Octavio Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración; Zoila Flor Mateo, tesorera del Consejo de Administración, y Lucas Figueroa Lapay, gerente general.

En la mesa de honor también estuvieron presentes el doctor Roberto Fulcar, fundador y director del Instituto del Futuro; el senador de la provincia Peravia, profesor Julito Fulcar, presidente ad vitam del CONACOOP, expresidente de COOPNAMA y líder del cooperativismo; el doctor Jorge Asjana, rector magnífico de la UASD; y la licenciada Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del IDECOOP.

Asimismo, participaron el profesor Franco de los Santos, director del INABIMA y coordinador nacional de la corriente José Francisco Peña Gómez; el profesor Radhames Camacho, coordinador nacional de la corriente Eugenio María de Hostos; el doctor Miguel Polanco, asesor del Poder Ejecutivo en materia de cooperativismo, y el licenciado Manuel Gutiérrez, presidente de COOPSEGUROS.

Por la delegación internacional estuvieron presentes Luis Guillermo Coto, director ejecutivo de la CCC-CA, y Fernando Piedrabuena, presidente de COLAC.

La Asamblea se realizó en el salón de actos del Hotel COOPMARENA, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, con la participación de los 322 dirigentes distritales de todo el país, así como distinguidas personalidades del sector magisterial, del cooperativismo nacional e internacional, funcionarios gubernamentales y autoridades legislativas.