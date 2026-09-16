Agricultura inicia ruta de trabajo para impulsar mejoras a favor de los porcicultores nacionales

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Agricultura inició una ruta de trabajo junto a representantes del sector porcino nacional, dirigida a identificar y poner en marcha acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de los productores, fortalecer la producción y garantizar la sostenibilidad de esta importante actividad agropecuaria.

Como primer paso de esta agenda, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, sostuvo un encuentro de trabajo con la junta directiva de la Federación Dominicana de Porcicultores (FEDOPORC), durante el cual fueron analizadas las condiciones actuales del mercado, el comportamiento de la producción nacional y los principales desafíos que enfrenta el sector.

Durante la reunión, los porcicultores plantearon diversos factores que inciden en el desenvolvimiento de la actividad, entre ellos la dinámica de los precios al productor y el comportamiento de las importaciones. Las partes intercambiaron propuestas y alternativas encaminadas a preservar la estabilidad del sector, mejorar las condiciones de los productores y mantener una adecuada disponibilidad de carne de cerdo para los consumidores.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar hacia una jornada de trabajo ampliada, que integrará a otros actores vinculados a la cadena porcina, con el propósito de profundizar en los temas planteados, establecer prioridades y continuar construyendo respuestas de manera conjunta.

El presidente de FEDOPORC, Miguel Ángel Olivo Rodríguez, valoró positivamente la apertura mostrada por el ministro Espaillat Bencosme y su disposición de escuchar directamente a los productores para buscar soluciones a las situaciones que afectan al sector.

“Fue un encuentro muy productivo y abierto, donde el ministro fue muy receptivo frente a la problemática del sector productivo”, expresó Olivo Rodríguez.

Asimismo, destacó la disposición mostrada por Espaillat Bencosme desde que asumió sus funciones para mantener abiertos los canales de comunicación y propiciar un diálogo directo entre las autoridades y los distintos sectores de la agropecuaria nacional.

De su lado, el productor José López saludó la iniciativa del Ministerio de Agricultura de acercarse a los sectores productivos, escuchar sus inquietudes y trabajar conjuntamente en la búsqueda de alternativas.

“Está haciendo lo correcto: reunirse con los sectores para buscar solución a los problemas que puedan existir”, manifestó López.

El Ministerio de Agricultura continuará desarrollando esta política de acercamiento, diálogo y concertación con los productores, como parte de una agenda orientada a fortalecer la producción nacional, acompañar a los hombres y mujeres del campo y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

En la reunión también participaron Israel Brito, José Abud, Carlos Abreu y Aquiles Irizarry, miembros de la directiva de FEDOPORC, junto a funcionarios del Ministerio de Agricultura.

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