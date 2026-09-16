Presidente Luis Abinader reitera inversiones para el desarrollo de Santiago; destinarán RD 9,000 millones para Acueducto Cibao Central

Santiago.- El presidente Luis Abinader recordó que el Gobierno trabaja en la ampliación del Acueducto Cibao Central con una inversión aproximada de RD 9,000 millones y evalúa destinar otros RD 1,700 millones al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de la provincia.

Estas iniciativas buscan garantizar que la infraestructura sanitaria y los servicios de agua potable avancen al ritmo del desarrollo urbano, económico y social de la provincia.

La ampliación del Acueducto Cibao Central permitirá responder al aumento de la demanda de agua generado por el crecimiento de Santiago y beneficiará también a Licey al Medio, Tamboril y distintas comunidades de la provincia Espaillat. Se prevé que estos trabajos inicien este próximo año 2027 con un período estimado de ejecución de 24 meses.

El presidente Luis Abinader ofreció estas declaraciones durante un encuentro junto a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con empresarios de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan).

Paliza, al hacer uso de la palabra, señaló que Santiago pasó de unos 90 kilómetros cuadrados de huella urbana a 138 kilómetros cuadrados, para un aumento de cerca de 50 kilómetros cuadrados con nuevas edificaciones y el incremento de negocios e inversiones que plantean importantes desafíos para la prestación de los servicios públicos.

Inversiones en el sistema hospitalario

En materia de salud, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno evalúa realizar mejoras en los hospitales de Santiago por unos RD 1,700 millones, con intervenciones que comenzarían a partir del próximo año en el Hospital Presidente Estrella Ureña, el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y la ampliación del área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Asimismo, anunció la construcción de un hospital de segundo nivel en el distrito municipal La Canela, el remozamiento del Hospital de Cienfuegos y la edificación de un nuevo centro hospitalario en Pedro García, con el propósito de acercar los servicios de salud a los residentes de esa comunidad.

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