Primicias, septiembre 2026, RD y el Mundo Hoy, el país debe proteger productores agropecuarios y la industria, Abinader gobernando desde Santiago de los Caballeros

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Lluvias con tormentas electricas en el Gran Santo Domingo y otras comunidades, Estados Unidos expandiendo su ayuda militar a Ecuador, Perú, Panamá y Colombia, una averia en el Metro, Gonzalo Castillo recibiendo respaldo politico en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), un plan de acción para producir mas yuca amarga para el casabe, el restablecimiento del servicio en la línea 2 del Metro, la limitación de licencias de conducir a mayores de 75 años es inconstitucional, algunos legisladores aspirando a posiciones del Poder Municipal, el presidente Luis Abinader rechazando la propuesta de la enseñanza obligatoria del creole en el país, cuatro cruceros en Puerto Plata, el alto costo economico de la guerra de Estados Unidos con Irán, alzas en la carne de pollo y en los huevos por el encarecimiento de los costos en este cuatrimestre, mercancias ilicitas incineradas por el gobierno, son temas de actualidad en el país y en el exterior en Primicias septiembre de 2026.

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