Unapec amplía junto a SUNY Empire el programa de doble titulación a todas sus carreras

Santo Domingo, 2026 La Universidad APEC (Unapec) y Empire State University realizaron el lanzamiento oficial de la ampliación de su programa de doble titulación, una iniciativa que, tras 20 años de cooperación académica, estará disponible para los más de 7,000 estudiantes de grado de Unapec, sin importar la carrera o facultad a la que pertenezcan.

La expansión del programa fue formalizada en mayo de 2026 mediante la firma de una adenda al convenio entre ambas instituciones, suscrita en Saratoga Springs, Estados Unidos, por las máximas autoridades de Empire State University y el rector de Unapec, magíster Erik Federico Pérez Vega. Hasta entonces, la doble titulación se encontraba dirigida principalmente a estudiantes del área de Negocios.

La iniciativa permite que los alumnos cursen de manera simultánea sus estudios en Unapec y Empire State University desde República Dominicana y, al completar los requerimientos establecidos, reciban dos títulos universitarios: el correspondiente a su carrera en Unapec y otro de la oferta académica seleccionada en la universidad estadounidense.

Durante dos décadas de cooperación, 91 estudiantes de Unapec han obtenido la doble titulación. Además, en el último año el programa alcanzó su mayor cifra histórica de ingreso, con 14 nuevos estudiantes, resultado que impulsó a ambas instituciones a extender la oportunidad a todas las áreas académicas.

El rector de Unapec, magíster Erik Pérez Vega, destacó que la permanencia de esta cooperación constituye una expresión del compromiso de ambas universidades con la preparación de profesionales capaces de desenvolverse en escenarios internacionales.

“Esta alianza duradera refleja un compromiso compartido con la formación de líderes éticos, competitivos y con mentalidad global, capaces de responder a los desafíos de un mundo cada vez más interconectado”, afirmó Pérez Vega.

Asimismo, sostuvo que esta asociación continúa representando “un faro de esperanza e inspiración, prometiendo logros aún mayores para las próximas cohortes de talentosos líderes dominicanos”.

De su lado, Lorette Calix, directora del programa académico de Empire State University en Santo Domingo, definió la alianza como un ejemplo del compromiso de esa institución con una educación superior accesible y asequible, al tiempo que resaltó las oportunidades de intercambio académico y cultural que genera para estudiantes de ambas universidades.

Calix consideró que la incorporación de estudiantes de todas las disciplinas constituye “una maravillosa forma de celebrar nuestros 20 años trabajando juntos”.

Con la ampliación, los estudiantes podrán complementar su formación profesional con programas de Empire State University que no necesariamente tienen que coincidir con la carrera cursada en Unapec. De esta manera, un alumno de la Facultad de Humanidades y Derecho, por ejemplo, podrá optar por una doble titulación en áreas como Negocios Internacionales o Políticas Públicas.

El programa tiene una duración aproximada de dos años y se desarrolla de manera simultánea con la carrera que el estudiante cursa en Unapec. Para completar los estudios correspondientes a Empire State University deberán aprobar un mínimo de 31 créditos adicionales.

Las asignaturas pueden realizarse desde República Dominicana mediante modalidades virtuales y componentes académicos flexibles que permiten compatibilizarlas con los estudios regulares en Unapec. Algunos egresados, además, han optado por participar de manera presencial en ceremonias de graduación realizadas en Estados Unidos.

La convocatoria estará disponible cada cuatrimestre. Entre los requisitos establecidos figuran contar con al menos 50 créditos aprobados en Unapec, poseer un índice académico mínimo de 2.50 y aprobar el examen de inglés JOR008 con una calificación mínima de 70 %.

La doble titulación busca fortalecer el perfil de los estudiantes frente a empresas y organizaciones internacionales y multinacionales, además de proporcionarles experiencia académica en inglés, una perspectiva global de su profesión y mayores oportunidades de establecer conexiones académicas y profesionales en redes internacionales.

Contar con un título emitido por Empire State University también puede facilitar procesos de admisión a programas de posgrado, estudios adicionales y oportunidades profesionales en Estados Unidos y otros países, dependiendo de los requisitos establecidos por cada institución, empleador o jurisdicción.

Para Unapec, las dos décadas de colaboración representan un hito dentro de su estrategia de internacionalización, al permitir que estudiantes dominicanos accedan a una experiencia académica con estándares internacionales sin necesidad de trasladarse al extranjero durante el desarrollo del programa.

Como parte de sus metas para los próximos años, la universidad procura alcanzar inicialmente 25 estudiantes por año y lograr que todas las facultades cuenten con alumnos activos dentro de la iniciativa. Posteriormente, la institución contempla duplicar esa meta hasta alcanzar 50 participantes anuales.

En el acto participan, por Empire State University, Francesca A. Cichello, Senior Executive director del Center for International Education; Lorette Calix, Program director, y Abril Félix, coordinadora del programa en República Dominicana.

Por Unapec están presentes el rector Erik Federico Pérez Vega; Lic. Milciades Willmore, vicerrector de Estrategia, Investigación y Desarrollo; Dra. Elsa Moquete, vicerrectora Académica; Lic. Rosángela Sánchez, vicerrectora Administrativa Financiera; Fior Bencosme, encargada de Relaciones Internacionales; Dr. Andy Crespo, director de Relaciones Nacionales; Ing. José Antonio Gil, decano de Vinculación; Dr. José Omar Tamárez, decano de la Facultad de Negocios; Lic. Alejandro Moscoso, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho, y Dra. Alicia Álvarez, decana de Artes y Comunicación.

Las autoridades universitarias destacaron que la ampliación busca llevar a las familias dominicanas el mensaje de que obtener una titulación universitaria estadounidense puede estar al alcance de los jóvenes desde República Dominicana, mientras desarrollan su carrera profesional en Unapec y se benefician de una alianza académica internacional consolidada durante dos décadas.

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