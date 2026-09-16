Canciller Bisonó encabeza primera reunión para la implementación del decreto sobre Puertos Secos Fronterizos

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito-Bisonó, encabezó la Primera Reunión de Alto Nivel Interinstitucional para la Implementación del Decreto No.166-26 sobre Puertos Secos Fronterizos, con el que el Gobierno dominicano busca modernizar la frontera, fortalecer la competitividad y aprovechar su potencial económico y logístico.

Durante la reunión, el canciller Bisonó destacó que la puesta en marcha de los puertos secos trasciende la construcción de infraestructura y requiere una actuación integral del Estado para facilitar el comercio, el control aduanero, la seguridad fronteriza, la inversión, la logística y la política exterior.

“Aquí la diplomacia económica se convierte en una herramienta concreta al servicio del interés nacional. Nos corresponde crear los canales de interlocución que permitan avanzar técnicamente, procurando soluciones que favorezcan el comercio y preserven siempre la soberanía, la seguridad y los intereses de la República Dominicana”, expresó el canciller.

Asimismo, propuso que el corredor Comendador–Belladère podrá servir como proyecto piloto para generar experiencias y aprendizajes que posteriormente puedan ser aprovechados en otros puntos de la frontera.

En la jornada participaron representantes del Ministerio de Hacienda; Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM); Dirección General de Aduanas (DGA); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana); Consejo Nacional de Competitividad (CNC); Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC); Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM); Desarrollo Fronterizo; Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); Asociación Dominicana de Centros y Operadores Logísticos (ASOLOGIC); Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

En el marco de la reunión, las instituciones participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivas competencias, responsabilidades y principales acciones requeridas para la implementación del decreto, con el propósito de identificar los ámbitos de intervención de cada organismo, establecer mecanismos de coordinación y avanzar hacia una hoja de ruta común para la ejecución de los puertos secos fronterizos.

El ministro Bisonó estuvo acompañado por la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras. También estuvieron presentes el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia; el director interino de ProDominicana, Vladimir Pimentel; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter A. Prazmowski; el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols; y el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, entre otros representantes de los sectores público y privado.

Sobre el Decreto núm. 166-26

Mediante el Decreto núm. 166-26, del 16 de marzo de 2026, el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de puertos secos en la zona fronteriza.

La disposición autoriza la instalación y habilitación de puertos secos en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, concebidos como instalaciones logísticas terrestres que funcionarán bajo los principios, requisitos y procedimientos correspondientes a las zonas primarias aduaneras. Estas infraestructuras permitirán agilizar las operaciones de comercio exterior y contribuirán al objetivo estratégico de consolidar a la República Dominicana como un hub logístico regional.

El decreto contempla que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en colaboración con la Dirección General de Aduanas, identifique, negocie y acuerde con sus homólogos haitianos las zonas fronterizas de impacto estratégico para el comercio internacional.

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