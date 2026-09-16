Ministerio Público y DNCD ponen en marcha Operación LM2 contra estructura de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un amplio equipo del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) propinaron, en una acción conjunta y coordinada, un contundente golpe al narcotráfico y al crimen organizado con la puesta en marcha de la Operación LM2, la cual inició con la ejecución simultánea de múltiples allanamientos e intervenciones en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago.

En medio de la operación desplegada en residencias, locales comerciales y acopios clandestinos, las fuerzas de seguridad coordinadas por 13 fiscales e integradas por más de 150 agentes ocuparon 168 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculantes con la investigación.

En los allanamientos fue arrestado José Miguel Ceballos Rosario (el Viajero), uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal, mientras son perseguidos otros integrantes a quienes las autoridades exhortaron a entregarse por la vía correspondiente para que respondan las acusaciones en su contra.

En el caso del alijo de 168 paquetes, fueron ocupados ocultos en el interior de 31 tubos o barras de metal, en una edificación que servía de centro de acopio en el municipio de Villa Vásquez, en cuyo lugar se encontraron, además, cientos de cajas de cartón, herramientas e insumos para la preparación y ocultamiento de sustancias controladas.

Las autoridades determinaron que la organización criminal enviaba a Estados Unidos y Europa grandes cantidades de droga, específicamente cocaína, ocultas en cajas de cartón de doble fondo y estructuras metálicas, a través de compañías consolidadas y empresas fantasma que simulaban transportar mercancía lícita.

Seguimiento e investigación a estructura criminal

La operación ejecutada por las autoridades, todavía en desarrollo, se desprende de una investigación relacionada con una estructura criminal desmantelada durante varios allanamientos realizados en La Vega y Monseñor Nouel, donde se ocuparon 392 láminas de cocaína, tres fusiles, vehículos y maquinarias utilizadas para el empaque y camuflaje de sustancias controladas.

En julio de 2023 las autoridades allanaron una finca ubicada en la comunidad de Jayaco, donde se encontraron cientos de cajas de cartón, la mayoría con un doble fondo, en cuyo interior se incautaron las láminas de la droga. También, se intervino una residencia que servía como centro de acopio de las cajas, ubicada en los Rincones de La Vega.

Durante esas labores operativas se arrestaron a tres personas y ocuparon múltiples evidencias vinculantes con el caso.

Por el caso, el Ministerio Público procesó a Basilio Saturria Mosquea, Danckeline De La Cruz y José Luis Santana Vargas, ambos condenados a 15 años de prisión por el Tribunal Colegiado de La Vega, el cual ordenó, además, el decomiso de todos los bienes envueltos en el proceso.

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