Hito médico en RD: Inician el primer programa del país para diagnosticar la microcirculación cardíaca

Santo Domingo, D.N miércoles 16 de Septiembre 2026 La República Dominicana se posiciona a la vanguardia de la cardiología intervencionista en la región con el lanzamiento del primer programa nacional dedicado a la evaluación avanzada de la microcirculación cardíaca. Esta innovadora técnica diagnóstica permite identificar y tratar adecuadamente a pacientes que sufren síntomas severos de enfermedad coronaria pero cuyos cateterismos tradicionales no mostraban anormalidades.

La enfermedad coronaria y la ateroesclerosis continúan siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población adulta a nivel global. Tradicionalmente, pruebas como la angiotomografía y el cateterismo cardíaco han sido el estándar de oro para detectar obstrucciones. Sin embargo, estas técnicas presentan una limitación fundamental: solo logran visualizar las arterias epicárdicas de mayor tamaño, dejando fuera de alcance a la red microvascular del corazón.

El procedimiento de alta tecnología, pionero en la República Dominicana y liderado por el Dr. Pedro Ureña en la unidad Moderno-MCA, permite identificar las causas ocultas del dolor de pecho e infartos en pacientes cuyas arterias principales no presentan obstrucciones.

Los primeros 16 casos tratados con éxito en el país serán presentados en escenarios internacionales

Estudios científicos recientes demuestran que la disfunción de la microcirculación es responsable de más del 40% de los síntomas cardíacos en pacientes sin obstrucciones visibles en las grandes arterias.

«Hasta ahora, esta limitación generaba una gran frustración tanto para los médicos como para los pacientes,» explicó el Dr. Pedro Ureña, reconocido cardiólogo intervencionista. «Individuos con pruebas de esfuerzo positivas para isquemia y dolor de pecho persistente eran catalogados sin un diagnóstico claro porque su cateterismo no mostraba arterias tapadas. Hoy, gracias a esta evaluación microvascular, podemos diagnosticar de forma objetiva la disfunción microvascular y asignar un tratamiento médico preciso y efectivo».

¿En qué consiste el procedimiento?

Esta avanzada intervención se realiza por vía percutánea, introduciendo en la arteria un transductor de alta sensibilidad capaz de medir simultáneamente el flujo coronario y la temperatura (Sistema Coroflow Abbott). Mediante la administración controlada de fármacos específicos intraarteriales y el análisis de algoritmos hemodinámicos, el equipo médico determina con exactitud si existe disfunción microvascular y su gravedad.

Hasta la fecha, en la unidad Moderno – MCA se han evaluado y tratado con éxito a los primeros mediante esta metodología. Dada la relevancia clínica de este avance, los resultados de esta experiencia inicial serán presentados próximamente en foros médicos internacionales.

Con esta iniciativa, la cardiología dominicana demuestra que, a pesar de los desafíos del sistema de salud, los especialistas locales continúan impulsando la medicina nacional hacia los estándares de calidad, precisión y tecnología más exigentes del mundo.

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