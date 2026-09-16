Agricultura y productores acuerdan ordenar producción de yuca amarga y fortalecer industria del casabe

Representantes del sector destacan clima de consenso y apertura del ministro Francisco Oliverio Espaillat; autoridades y productores establecen ruta conjunta para impulsar la producción nacional

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Agricultura y representantes de la cadena productiva de la yuca amarga y el casabe alcanzaron importantes acuerdos dirigidos a fortalecer la producción nacional, ordenar la siembra y mejorar las condiciones de comercialización, mediante una estrategia conjunta que procura proteger la rentabilidad de los productores y garantizar el abastecimiento del mercado.

Los acuerdos fueron alcanzados durante un encuentro encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, con productores, asociaciones y empresarios vinculados a la transformación y comercialización del casabe.

Durante la reunión de trabajo, los productores, junto a los senadores de Dajabón, Manuel María Rodríguez, y de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, así como las gobernadoras de ambas provincias, expusieron al ministro las principales necesidades y desafíos que enfrenta el sector y participaron en la construcción de una ruta conjunta para fortalecer este importante renglón productivo.

El representante del sector, Pedro González Toribio, secretario general de la Asociación de Productores de Yuca, destacó el clima de consenso y la apertura mostrada por el ministro Espaillat para escuchar directamente a los productores y buscar soluciones conjuntas a los principales desafíos que enfrenta el rubro.

“Totalmente correcta la posición del ministro. Nosotros agradecemos de antemano sus intenciones”, expresó González Toribio, al valorar el acompañamiento que viene ofreciendo el Ministerio de Agricultura y sus técnicos en las principales zonas productoras.

Durante el encuentro, Espaillat planteó la necesidad de establecer un equilibrio que permita proteger tanto a quienes producen como a quienes consumen, evitando distorsiones que puedan perjudicar cualquiera de los dos extremos de la cadena.

“No podemos permitir ni que haya abundancia que destruya a los productores, ni que haya escasez que afecte a los consumidores. Es un balance”, sostuvo el ministro.

Espaillat explicó que el diálogo directo con los actores del sector permite anticiparse a los ciclos de producción, conocer las necesidades reales del mercado y planificar las siembras, evitando escenarios de sobreoferta o escasez que puedan impactar la rentabilidad del productor y el abastecimiento.

Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la necesidad de continuar trabajando en mecanismos que aporten mayor estabilidad a la comercialización de la yuca amarga. González Toribio explicó que las diferentes propuestas serán discutidas en las asambleas de las organizaciones y entre productores independientes antes de presentar una posición consensuada al Ministerio.

Las partes acordaron celebrar una nueva reunión en las próximas semanas para evaluar los avances y dar continuidad a la agenda de trabajo acordada.

Más de 40 mil tareas identificadas

Como parte de las acciones de planificación, técnicos del Ministerio y representantes de los productores realizaron un levantamiento de las áreas sembradas de yuca amarga. De acuerdo con González Toribio, solo en Santiago Rodríguez y Dajabón existen más de 40,000 tareas cultivadas en diferentes etapas de desarrollo.

A estas se suman plantaciones ubicadas en Santiago, Cotuí y Montecristi, lo que evidencia la expansión del cultivo y su potencial para incrementar la disponibilidad de materia prima destinada a la producción de casabe y otros derivados.

Durante la jornada también fueron identificadas necesidades de financiamiento y equipos, áreas en las que el ministro Espaillat manifestó la disposición del Gobierno de acompañar a los productores para mejorar sus capacidades, reducir costos y elevar la productividad.

El Ministerio continuará además ofreciendo asistencia técnica en las zonas productoras y trabajando junto a las organizaciones para disponer de información actualizada sobre áreas sembradas, ciclos de producción y necesidades del mercado.

En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Productores de Yuca y Casabe, la Asociación de Productores de Casabe de Santiago Rodríguez (ASOPROCASAR), organizaciones de Dajabón y empresas vinculadas al procesamiento y comercialización del casabe. Entre ellos estuvieron Luz María Rodríguez, Juan Báez, Cristian Disla, Antonio Paulino Peralta, Gregorio Castillo, Lidia Lugo, Andrés Nicolás Almonte, Yissel Durán, Samuel García, Andoly Durán, Antonio García, Anthony García, Simeón Andújar y Teodoro Muñoz.

También participaron Carlos Rodríguez, alcalde de Loma de Cabrera; Severina Gil, gobernadora; Manuel María Rodríguez, senador de Dajabón; Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez; Rafael Álvarez, exdiputado; Juan Antonio Gómez, viceministro de Producción; Emigdio Gómez, director de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Manuel Durán, del Departamento de Sanidad Vegetal; Herminia Reyes Abreu, viceministra Administrativa, y Miguelina Trinidad Almonte, encargada regional del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), además de otros representantes vinculados al renglón.

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