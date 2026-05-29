Trump niega que condiciones inmigrantes detenidos en cárcel Delaney Hall-NJ sean precarias; congresista Espaillat exige su clausura

NUEVA YORK.- Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone en duda la validez de las protestas y niega la acusación de que las condiciones de los inmigrantes detenidos en la cárcel Delaney Hall, en Nueva Jersey, sean precarias; el congresista de origen dominicano por el Distrito 13 de NY, Adriano Espaillat, exige su clausura.

Familiares de los detenidos se mantienen frente a la prisión, en protesta por las condiciones inhumanas en las que se encuentran sus familiares; en algunos momentos, ha surgido la violencia.

Trump sostiene que los familiares que protestan por las pésimas condiciones en que están detenidos son “farsantes”, y afirma: “Todos están pagados, tenemos las mejores instalaciones de este tipo en todo el mundo”, aseveró.

Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), que integran 43 congresistas de los Estados Unidos, visitó esta semana la prisión y asegura haber visto condiciones deplorables, incluida una huelga de hambre, muchos detenidos bajo intimidación, temor a represalias y mala alimentación.

Asimismo, los servicios médicos son horribles; hay hacinamiento, condiciones crueles, inhumanas e intolerables”, precisó Espaillat, un ferviente defensor de los inmigrantes hispanos y otras etnias.

Espaillat, quien viajó desde NY a la prisión en Newark-NJ, ingresó a la misma mediante una orden judicial que obliga a Inmigración a permitir visitas de supervisión congresual sin vigilancia en centros de detención.

Unas 300 personas, entre ellas algunos dominicanos, mantienen una huelga de hambre por las condiciones inhumanas del centro penitenciario.

Otros que visitaron la prisión fueron el senador federal Andy Kim y el congresista Rob Méndez. Sin embargo, la gobernadora de NJ, Mikie Sherrill, visitó la prisión, pero ICE no le permitió entrar a las instalaciones.

Sherrill es una mujer del sistema: graduada de la Academia Naval de los EE.UU., piloto de helicóptero de la Armada, exfiscal federal, esposa, madre de cuatro hijos y excongresista por el Distrito 11 de NJ.

Se postuló para gobernadora con el objetivo de mejorar la vida y hacerla más asequible para las familias de su Estado. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por el servicio a su país.

El congresista Espaillat anunció que presentará la Ley del Derecho de los Gobernadores a Inspeccionar, para eliminar el vacío legal que les impide visitar las instalaciones en sus jurisdicciones.

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