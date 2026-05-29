Aprueban en NYC impuesto a segunda vivienda de lujo de no residentes; dominicanos poseen inmuebles

NUEVA YORK.- Legisladores estatales aprobaron un nuevo impuesto a la segunda vivienda de lujo de personas no residentes, medida clave del alcalde Zohran Mamdani, con la que espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales.

La medida afecta solo a los inmuebles valorados en 5 millones de dólares o más en la Gran Manzana y entrará en vigor el 1 de julio, que es la fecha de inicio del ejercicio fiscal 2027.

Se informó extraoficialmente que en la Metrópoli hay varios dominicanos con inmuebles de esta naturaleza

Según la legislación aprobada, el Departamento de Finanzas local determinará si las viviendas pertenecen a personas que no residen permanentemente en el estado y calculará su valor de mercado.

La medida puede afectar a unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo en NYC, según el anuncio inicial.

Entre estos está el ático de 238 millones del magnate Ken Griffin, a quien Mamdani puso en la diana al publicar un vídeo informativo sobre el impuesto grabado frente a su vivienda, y que ha amenazado con trasladar su empresa, el fondo de inversiones Cita del, a Miami.

Mamdani presentó este mes un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el ejercicio 2027 respaldado por financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales, con los que busca hacer frente a un déficit de unos 5.400 millones de dólares que atribuye a la anterior administración.

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