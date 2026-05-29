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Dominicanos en ExteriorNew York

Congresista Torres ilumina edificios residen 1,915 personas en 7 edificios de 16 pisos ca uno en El Bronx

Ramón Mercedes29 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El congresista Ritchie Torres D-15 por El Bronx y el sub-director de Administración de Activos y Capital de NYC Housing Authority (NYCHA), finalizaron la iluminación del complejo de vivienda Jackson Houses, en El Bronx.

Dicho inmueble se compone de siete edificios, con 16 pisos cada uno y residen 1.915 personas, entre ellas cientos de dominicanas, por un costo de tres millones de dólares, asegurada por el legislador.

El proyecto fue financiado a través del proceso de Community Project Funding, el cual permite a los miembros del Congreso dirigir recursos federales a proyectos locales que promueven la equidad y el bienestar comunitario.

El proyecto completado dotó al complejo habitacional con la nueva iluminación exterior de seguridad en áreas comunes, pasillos y entradas de edificios, atendiendo directamente preocupaciones de larga data relacionadas con la seguridad de los residentes.

La inversión refleja el compromiso del congresista Torres de lograr mejoras reales y tangibles para las familias que consideran a Jackson Houses su hogar.

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Ramón Mercedes29 de mayo de 2026
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