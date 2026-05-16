Carolina Mejía en Villa Francisca: “Estamos para seguir poniendo los oídos en el pueblo”

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía encabezó el encuentro sostenido con los comunitarios de Villa Francisca, donde expusieron sus peticiones y escucharon respuestas oportunas gracias al programa La Alcaldía Llega a Ti.

“Yo estoy feliz de estar en Villa Francisca, quiero darle las gracias a esta importante comunidad, a los regidores y su presidente; estamos para seguir poniendo los oídos en el pueblo, en nuestra gente y poder desde una escucha activa responder”, dijo Mejía.

Carolina ha dado muestras de cercanía y trabajo honesto al llevar a la Alcaldía del Distrito Nacional a los distintos sectores para ofrecer soluciones.

Los directores de diferentes direcciones del cabildo acompañaron a la ejecutiva municipal en la calle La Jacuba del referido sector, donde se efectuó este cercano encuentro con la presencia de las juntas de vecinos La Trinitaria, Juan Pablo Duarte, Los Comunitarios y Ensanche Margara, entre otras.

Con la honestidad y la empatía que la caracterizan, Carolina reflexionó junto a los comunitarios sobre el rol de responsabilidad que ellos tienen para trabajar de la mano con las autoridades para lograr los cambios favorables para sus sectores.

Durante el conversatorio con los residentes de la zona, la ejecutiva municipal dio a conocer algunas de las intervenciones que ya se han ido realizando y que en los próximos días continuarán.

Entre ellas se encuentra la colocación de 309 luminarias LED de las 332 que en pocos días tendrán las calles del populoso sector. Asimismo, especificó cuáles temas quedan pendientes para gestionarlos con otras instituciones estatales a las que les corresponde.

“Nosotros estamos para esas cosas que ustedes no pueden resolver por sí solos; lo podamos hacer nosotros siempre de la mano de ustedes, siempre”, apuntó la alcaldesa.

Los comunitarios resaltaron algunas de las acciones realizadas por el cabildo, desde la limpieza de imbornales, la efectiva recogida de basura, el apoyo continuo al deporte que jóvenes de la zona practican, entre otros.

Mejía continuó agregando que “no nos quedemos escépticos a las necesidades de nuestros sectores, participemos activamente; ustedes también pueden hacer que Villa Francisca sea lo que merece ser cada día, siendo más organizada, ordenada y más limpia”.

Como resultado de esta visita, se estará realizando un operativo médico social el próximo sábado con entrega de medicinas, canastillas para embarazadas, proteínas, entre otros.

Además, estuvo presente el teniente coronel Martín Mateo, comandante departamental C4; capitán Víctor José Reynoso, supervisor de la zona de Villa Francisca; el presidente del Concejo de Regidores, Giancarlo Vega; vicepresidente del concejo, Junior Castillo (Nuno); los regidores Yovany Soto Jiménez y Eddy Otaño.

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