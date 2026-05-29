Aeropuertos específicos en EE.UU. para recibir pasajeros de países afectados por ébola; por ellos viajan dominicanos

NUEVA YORK.- Los aeropuertos internacionales JFK en Nueva York, Washington-Dulles en Washington D.C., Hartsfield-Jackson en Atlanta y George Bush en Houston-Texas, por donde viajan miles de dominicanos, entre otras etnias, fueron seleccionados para recibir pasajeros procedentes de países afectados por ébola, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los países en cuestión son la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, y los controles se aplican a las personas que llegan desde allí. Cualquiera que presente síntomas de ébola será trasladado a un hospital para evaluación médica y aislamiento, añadió el CDC.

El anuncio se produce en medio de un brote del virus, que ha causado 223 muertes y registra un total de 906 casos sospechosos, según la Organización Mundial de la Salud.

Los síntomas del ébola pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre, dolor muscular y articular, dolor de cabeza intenso (que, tras cuatro o cinco días, puede derivar en pérdida del apetito), sangrado inexplicable y síntomas gastrointestinales como náuseas y diarrea.

Según la OMS, los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular y articular, dolor de cabeza intenso (que tras cuatro o cinco días puede derivar en pérdida de apetito), sangrado inexplicable y síntomas gastrointestinales como náuseas y diarrea. Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después de la exposición al virus.

Para garantizar que los estadounidenses puedan acceder fácilmente a la información de viaje más reciente sobre el brote, el Departamento de Estado de EE.UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la embajada o consulado estadounidense más cercano han creado una página web dedicada a la información sobre el ébola.

Ver: https://travel.state.gov/en/ international-travel/travel- advisories/global-events/ ebola.html

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