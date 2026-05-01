Carolina supervisa avances en remodelación del parque Núñez de Cáceres

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía supervisó este viernes los avances de los trabajos de renovación integral del parque Núñez de Cáceres que se están desarrollando junto al Banco Popular Dominicano para devolver a los ciudadanos un espacio recreativo, cultural, artístico e inclusivo.

En una alianza entre el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional, se transformarán 18,000 metros cuadrados del icónico parque con mejoras de infraestructura, accesibilidad, iluminación y seguridad en general.

A lo largo del recorrido, Mejía visitó los avances de las distintas áreas que ya están siendo intervenidas y aquellos pormenores que se realizarán, como el sitio para la colocación del letrero identificativo y el resane de las esculturas existentes, con el objetivo de que la obra sea entregada en octubre de este año, de acuerdo con el cronograma de trabajo previsto.

“Ya tenemos aquí un 35 % de avance de la obra, en estas cámaras que tú ves aquí tendremos espacios deportivos para nuestra gente”, respondió la alcaldesa a los medios de comunicación, haciendo énfasis en el skate park y los senderos que caracterizarán este espacio.

“Esto no será solo de inmenso regocijo para las personas que viven en entorno, para todos los capitaleños y los dominicanos este será un nuevo punto de atracción donde podemos venir a divertirnos”, resaltó Mejía.

A propósito del Día del Trabajo, la alcaldesa pidió bendiciones para todos los trabajadores dominicanos. “Que sigamos con ánimo, con salud, con energía sabiendo que de nuestra parte, de ese esfuerzo que realizamos, también depende el desarrollo de nuestra nación”, apuntó.

Al conversar con los obreros que se encuentran en la obra, la ejecutiva municipal les dijo que han sido protagonistas de las grandes transformaciones que se están llevando a cabo en Santo Domingo, recuperando espacios abandonados para contribuir al bienestar de las familias.

La remodelación incluye la integración de un skate park, pista perimetral para caminar, aceras interiores con accesibilidad universal, jardines y áreas verdes reforestadas, como también la reestructuración de la escultura central del parque.

Además, gracias a estos trabajos habilitarán nuevas áreas infantiles inclusivas, una zona canina, un gimnasio al aire libre, además de baños renovados y una oficina de apoyo comunitario. Se integrarán murales artísticos que embellecerán el entorno y promoverán el sentido de pertenencia comunitario.

La intervención también incluye trabajos de limpieza de filtrantes, pintura general, instalación de una cisterna, poda de árboles y siembra de nuevas especies ornamentales, con el objetivo de revitalizar completamente este espacio público y devolverlo a la ciudadanía con condiciones óptimas para su disfrute.

El remozamiento de este parque representará un costo estimado entre los 75 y 100 millones de pesos.

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