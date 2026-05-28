Madres de Sánchez Ramírez reciben reconocimiento del gobierno cargada de emoción y gratitud

Sánchez Ramírez- La emoción de más de cinco mil madres se hizo sentir en la provincia Sánchez Ramírez, donde el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), desarrolló una nueva jornada de reconocimiento y entrega de premios a las madres que día a día entregan su esfuerzo y dedicación para sacar adelante a las familias.

La actividad reunió a progenitoras de Cotuí, Fantino, Cevicos, La Mata, entre otras comunidades, en un espacio que fue especialmente preparado para llevar esta jornada especial llena de entusiasmo, música y muestras de cariño.

En este escenario las madres fueron premiadas con electrodomésticos, neveras, estufas, juegos de comedor, televisores, cama. entre otros artículos esenciales para el hogar, además de raciones alimenticias y canastillas para embarazadas, donde cada entrega fue recibida con entusiasmo y agradecimiento por el impacto que representa para sus familias recibir este apoyo.

Las madres afirmaron que para muchas de las presentes, más que un obsequio, cada premio representa tranquilidad en sus hogares y una ayuda que llega en el momento oportuno para mejorar su calidad de vida y continuar brindando bienestar a sus hijos.

En ese sentido, el director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, resaltó que estas jornadas buscan acercar la mano solidaria del Gobierno a las madres dominicanas y reconocer el valor de su dedicación diaria.

“Hoy venimos a Sánchez Ramírez a compartir con mujeres que todos los días hacen grandes esfuerzos por sus familias. Esta jornada es una manera de decirles gracias, de reconocer su entrega y de reafirmar que desde el Gobierno seguimos trabajando para acompañarlas y llevar bienestar a cada comunidad”, expresó Féliz Arbona.

La actividad forma parte de la agenda nacional impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader Corona, durante el mes de mayo, con el propósito de impactar a más de 300 mil madres en todo el territorio nacional.

La actividad fue realizada en coordinación con la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez de Alba, el Alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, el subdirector de DASAC, Geraldo Vázquez Gómez, legisladores y líderes comunitarios, quienes ponderaron la iniciativa del gobierno a través de DASAC, llevando un día especial a todas las madres del país.

La jornada concluyó entre aplausos, abrazos y muestras de agradecimiento de las asistentes, quienes también pudieron disfrutar de un almuerzo preparado para todas las féminas.

Visited 2 times, 2 visit(s) today