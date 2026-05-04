Amor frente al mar: espacios recuperados por Carolina en el malecón se afianzan como escenarios de bodas

Santo Domingo, DN – El amor volvió a manifestarse en el malecón este fin de semana con la celebración de dos bodas que reafirmaron a estos espacios recuperados por Carolina Mejía como escenarios vivos con gran impacto social, capaces de ser elegidos incluso para los momentos más importantes en la vida de los ciudadanos.

Las ceremonias se llevaron a cabo en la Plaza Santo Domingo y en el recién inaugurado Malecón Deportivo, dos de las obras que forman parte de la estrategia integral de recuperación del litoral impulsada por Mejía durante su gestión al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional con el apoyo de la Presidencia y del sector privado.

Con respectivas celebraciones que incluyeron flores, luces y detalles íntimos que subrayaron el amor y la alegría, el mar Caribe en el fondo fue el testigo estelar para reconfirmar que la recuperación del litoral capitaleño no solo tiene un valor urbanístico, sino que se erige como un símbolo de renovación de una ciudad que respira con un énfasis especial en el esparcimiento, la integración familiar y la práctica del deporte.

El Malecón Deportivo, una recuperación histórica en una parte de la ciudad que no había contado con la atención de las autoridades, hoy exhibe casi dos kilómetros de áreas infantiles, de recreación y deportivas, parte de las cuales serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A tan solo 10 días de inaugurado, Wayne y Dulce lo escogieron como escenario para contraer nupcias, un hecho que permanecerá en sus memorias por el resto de sus vidas.

Desde su apertura en 2025, la Plaza Santo Domingo ha atraído a miles de personas por su gigante corazón rojo, su pérgola y un diseño arquitectónico único, no solo para hacerse fotos o sentarse en su perímetro, sino también para propuestas de matrimonio y celebraciones de bodas, tal como hicieran este fin de semana Jhanna y José Ramón. A esto se suma la exitosa proyección de tres partidos del Clásico Mundial de Béisbol, donde miles de dominicanos dijeron presente para convertirla en el Estadio Malecón.

Tal como expresara recientemente Carolina Mejía en su rendición de cuentas, la recuperación de espacios y el ordenamiento no se quedan únicamente en la obra, sino que transforman estos espacios en escenarios vivos de encuentro, convivencia e inclusión.

“Esto demuestra que la gente ha hecho suyos estos espacios, convirtiéndolos en el corazón de la vida social de nuestros barrios donde la ciudad se encuentra”, dijo la alcaldesa en referencia a miles de actividades celebradas, incluyendo cumpleaños, aniversarios, eventos deportivos y culturales.

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