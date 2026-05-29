Llaman a no seguir satanizando la medida de la JCE sobre encuestas

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en el Alto Manhattan y El Bronx, llamaron a sectores políticos y profesionales en la República Dominicana a “no continuar satanizando” la medida de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación y difusión de encuestas fuera del período legal de precampaña y campaña electoral.

En un documento de prensa, sostienen que la medida busca evitar la manipulación del electorado e influir en el voto a favor de candidatos o partidos específicos, “y, como bien dice el refranero popular: lo que es igual no es ventaja”.

“Con la prohibición, todos están en las mismas condiciones, se miden con la misma vara, nadie tiene una posición de superioridad o beneficio sobre otro, y más bien se busca evitar la manipulación del electorado”, indican en el documento.

Sostienen que las actuales autoridades del organismo electoral se han ganado la confianza, porque vienen actuando a lo largo de los años con transparencia, en unísono con los mejores intereses del país, en especial en el fortalecimiento del sistema democrático dominicano, y este último paso dado por la Junta se ajusta a la ley.

Lo que se busca es frenar prácticas que pretendan crear percepciones falsas en el electorado, utilizando encuestas y otros medios para favorecer candidaturas o partidos específicos. Por ello, reiteramos a algunos sectores que no sigan satanizando esta medida del organismo electoral.

Entre los firmantes figuran Néstor Cabrera, Juan Rivera, Ingrid de los Santos, Andrés Matos, Isidro Marmolejos, Ramón Mejía, Emilio Rojas, Danilo Contreras, César Torres, Wilfredo Tejada, Wanda Sierra, Claudio Adames, Rodolfo Valiente, Miguel Antonio Jiménez, Geraldo López y Manolo Luna, entre otros.

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