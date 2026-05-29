Valora presidente Abinader entregue sus salarios al bienestar social y al fortalecimiento de comunidades vulnerables en RD

NUEVA YORK.- El líder comunitario y empresario en esta ciudad, Roberto Rojas, valora que el presidente Luis Abinader entregue a instituciones de bienestar social y a sectores vulnerables del país la totalidad anual de sus salarios, como lo hizo esta semana los correspondientes al 2025, por la suma de RD$5,334,000.00.

Los fondos fueron destinados equitativamente entre 16 organizaciones sin fines de lucro e instituciones religiosas del país.

Abarcó un amplio espectro de prioridades sociales, concentrando el mayor respaldo en los rubros de ayudas comunitarias, salud especializada, asistencia infantil y proyectos formativos para la juventud, indica Rojas.

El área de desarrollo comunitario recibió el mayor volumen de asignación, con un total de RD$2,338,000.00, distribuidos en siete organizaciones de ese tipo.

Entre los proyectos financiados, destaca la prevención de enfermedades endémicas (dengue, malaria y zika) en sectores vulnerables como Capotillo y Gualey, a cargo de la Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral (Fundesi).

Asimismo, la reconstrucción de una clínica rural gestionada por la Fundación Despertando Sonrisas, y la habilitación de espacios recreativos y comunitarios a través de la Fundación Fuhuesan y la Asociación Colinas del Manzano, destaca Rojas.

Las asignaciones en este rubro sumaron RD$1,336,000.00. Se destinaron recursos esenciales para jornadas quirúrgicas de labio leporino y paladar hendido (Fundación Operación Sonrisa) y la adquisición del pago inicial de una ambulancia de emergencias (Voluntariado Huellas Misioneras).

De igual modo, se apoyó la sostenibilidad de casas de acogida para pacientes oncológicos (Fundación Faces Dominicana) y la asistencia médica domiciliaria para sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares (Fundación Dominicana de Accidente Cerebral).

Con un fondo conjunto de RD$1,002,000.00, se impulsaron programas de apadrinamiento terapéutico y adecuación de aulas para niños con condiciones del espectro autista, a través de la Fundación Manos Unidas por Autismo; actividades de inclusión social infantil en Haina, a través de Fundecev; y talleres de desarrollo personal y campamentos formativos dirigidos por la Fundación Fundasocial.

La Fundación MC Deportes recibió financiamiento para la adquisición de útiles deportivos destinados a torneos de voleibol y béisbol; en el ámbito religioso, se apoyó a la Parroquia Santa Lucía Mártir con la construcción de su verja perimetral y climatización, precisa el líder comunitario.

Con estas acciones, el mandatario busca que los fondos donados impacten de manera directa y auditable en la operatividad, además, reafirma su compromiso de reconocer el valor que aportan estas fundaciones como aliadas estratégicas en la reducción de la brecha social y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos más necesitados.

Rojas, quien dirige la Fundación Hermanos Rojas Inc., apartada de las donaciones del mandatario, posee ocho oficinas en la RD y en el Alto Manhattan, socorriendo a miles de connacionales en ambos países anualmente.

Llama a los distintos sectores del país (políticos, empresariales, comunitarios, profesionales, entre otros) a emular la acción del presidente Abinader.

Rojas concluye recordando el proverbio Isaías 1:17: “Aprendan a hacer el bien; busquen la justicia, rescaten al oprimido, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda.”

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